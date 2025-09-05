El entusiasmo de Eric Martin a Derek Sherinian en el concierto Dewa de 19 pies. All Stars 2.0, ¡no puedo esperar para conocer a la audiencia!

VIVA – Concierto Dewa 19 Con All Stars 2.0 está listo para sacudir a Yakarta el sábado 6 de septiembre de 2025. En este concierto, Ahmad Dhani Y los amigos nuevamente presentaron una serie de mejores músicos de rock para actuar juntos en el estadio principal de Bung Karno, Yakarta.

Los nombres que son muy populares en los oídos de los amantes de la música son Ron «Bumblefoot» Thal, Dino Jelusick, Eric Martin y Billy Sheehan (Sr. Big), Gary Cherone (Extreme) y Derek Sherinian (Ex Dream Theatre) que colaborará con Dewa 19 en el escenario.

Eric Martin, quien fue una estrella invitada por segunda vez, admitió que estaba muy entusiasmado con conocer a sus fanáticos y Dewa 19 en el concierto mañana. Afirmó estar muy interesado en todo lo relacionado con los próximos conciertos y feliz de poder unirse nuevamente.

«Muy feliz con todo, estoy muy entusiasmado aquí», dijo Eric Martin, en una entrevista en Yakarta, viernes 5 de septiembre de 2025.

Derek Sherinian sintió lo mismo, que estaba orgulloso de poder volver a unir el concierto Dewa 19 este año.

Recordando cuán festivo es el concierto el 18 de enero de 2024, Derek estaba seguro de que el concierto esta vez no sería menos espectacular y especial. Además, hay algunas caras nuevas que se unen como estrellas invitadas.

«Lo hicimos el año pasado en 1.0 y fue muy sorprendente. Este año también es muy especial para 2.0, será una apariencia espectacular», explicó.

Derek Sherinian dijo que estaba muy impresionado con el entusiasmo de los fanáticos de Dewa 19 que llegaron al concierto el año pasado. Por lo tanto, espera que todo funcione mejor este año.

«Los fanáticos en Indonesia son muy impresionantes y tenemos la mejor alineación aquí», dijo.

No solo los fanáticos, Derek también elogió la capacidad de Ahmad Dhani como Dewa 19. Según él, la habilidad de Ahmad Dhani en la música no estaba en duda. Esta es la razón por la cual Derek Sherinian quiere volver en el concierto de este año.

«Ahmad Dhani es un talento muy sorprendente y extraordinario. Estamos muy felices de ser parte de este concierto y colaborar con muy buenos artistas aquí», explicó Derek.

Para obtener información, basada en el cronograma compartido por la cuenta oficial de Dewa 19 Media Social con All Stars 2.0, el lugar o la puerta de puertas abiertas se abre a partir de las 16.00 WIB.

Mientras que la puerta de la carretera de anillo se ha abierto desde las 13.00 WIB. El evento de concierto de Dewa 19 con All Stars 2.0 está programado para comenzar el concierto a las 18:30 WIB.

En este concierto, hay al menos 38-39 canciones que se cantarán. El evento está dirigido a completarse a 22.00-22.30 WIB.