¡El entrenamiento es realmente genial! La actuación de Sabang Merauke está lista para la etapa 23-24 de agosto de 2025

Yogyakarta, Viva – Rendimiento de Sabang Merauke (PSM) El Broadway indonesio: Nusantara Hikayat, se organizará en Indonesia Arena Senayan, Yakarta, el 23 y 24 de agosto de 2025. Durante 2 días, habrá 4 actuaciones, que involucrarán a más de 1,500 artistas, incluidos 351 bailarines.

Leer también: Cuando la tecnología y la tradición se fusionan



Un vistazo de una imagen completa y una moda escénica por 19 diseñadores principales y disfraces de personajes a las características de la mitología del dragón, los elefantes y los barongs se muestran para realizar riqueza, belleza y diversidad cultura Indonesia. Tan genial como? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

This exercise is one of the important moments of the 12 months of the creative process that starts from making concepts, cultural research, music and song selection, artistic designs, costume and ornaments, especially the search for talents from Aceh to Papua, to quarantine training for almost 3 months 351 dancers, to ensure that the performance will emit the power of Indonesian arts and culture, which is only Indonesian who have, with world -class artistic standards.

Leer también: Predicción de Denny Darko: Ayu Ting Ting se considera más probabilidades de casarse con Ivan Gunawan que Boy William



Rusmedie Agus, como director, reveló, combinó y ajusta todos los elementos involucrados en una serie de conceptos, historias, música, coreografía y disfraces fue muy interesante y desafiante.

«Este ejercicio es una prueba de la dedicación de todos los artistas y equipos creativos, desde bailarines, cantantes, artistas, diseñadores, hasta la tripulación del escenario, todos se unen para presentar obras que despiertan un sentido de orgullo en la identidad de la nación», dijo durante el ensayo final de la vista previa de los medios en Yogyakarta, recientemente.

Leer también: Ayu Ting Ting admite que no descarta la posibilidad de casarse con Ivan Gunawan si tienes un partido





Cantante y bailarín Sabang Merauke.

Sandhidea Cahyo Narpati como coreógrafo principal agregó este último ejercicio, parte del reflejo del coreógrafo para ver más detalles coreeo que se ha hecho en cada escena en una unidad de historia de acuerdo con el mensaje que el director quiere transmitir.

«Durante casi tres meses, todos los bailarines han disfrutado y controlado cada vez más cada actuación en una narrativa de escenario completa y llena de energía, con energía y orgullo para poder mostrar lo mejor para esta actuación», dijo.

La música es trabajada en colaboración por Elwin Hendrijanto como director musical y Dunung Basuki como estilistas de música tradicional, combinando más de 50 instrumentos tradicionales como Gamelan, Talempong, TIFA, SAPE y Sasando y Sasando luego se reproducen con Orchestra en vivo por la orquesta de concierto de Jakarta bajo el liderazgo del liderazgo de la maestro priatna priatna priatna Mag.

Arte, junto con el coro de Batavia Madrigal Singer y el coro infantil Resonanz, y la voz de Live de las filas de los mejores cantantes nacionales, incluidos Yura Yunita, Padi RebornChristine Tambunan, Yuyun Arfah, Mirade Sonia, Sruti Respati, Alsant Nababan, Gabriel Harvianto, Taufan Purbo, Nino Prabowo, Roland Rogers y Swain Mahisa.

Danza, música y energía vocal, combinada con la fuerza visual de la moda del escenario y los disfraces de bailarines. Priyo Oktaviano como diseñador de moda principal y Anggoro Kancil como un plomo tradicional de vestuario, muestra interpretaciones creativas mientras mantiene la autenticidad de cada región y está diseñado para fortalecer el carácter de cada artista y combinar con la historia y la escala de esplendor de la etapa.

Hasta 19 diseñadores de patria como Ivan GunawanEl difunto Opi Bachtiar, la era Soekamto, Chossy LATU, Ghea Panggabean, Didi Budiardjo, Danny Satriadi, Denny Wirawan, Eri Dani, Sebastian Gunawan, Iwan Tirta, Wilsen Willim, Mel Ahyar, Temma Prasetio, Adeña, Bubah Alfian a Grahian. La presencia de los trajes de personajes de carnaval de la moda jember, el encanto de Gondanglegi y el baile de leones de Kong Ha Hong agregaron cada vez más un elemento visual espectacular que fortaleció una serie de escenas icónicas.

Silvi Liswanda, como vicepresidente, director de Iforte, así como el productor ejecutivo de las actuaciones de Sabang Merauke es muy agradecido y agradecido con los artistas, los equipos creativos y la tripulación para siempre los socios involucrados en su dedicación para dar lo mejor de sí.

«Con una preparación larga y extraordinaria, las actuaciones están listas para ir al escenario en la arena indonesia, Yakarta. Creemos que mostrará el Sabang Merauke, el Broadway indonesio» Nusantara Hikayat «que solo está» cerrado Silvi.

Ticket Sabang Merauke – El Indonesio Broadway 2025 todavía está disponible y se puede comprar a través de Tiket.com.