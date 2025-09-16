¿El entrenador Sassuolo Puji Jay Idzes et al, Gerald Vanenburg fue despedido? La reina Tisha fue reemplazada

VIVA – Sassuolo Finalmente ganó su primera victoria en la serie italiana 2025/26 Serie A al vencer Lazio 1-0 en el Mapei Stadium, el domingo 14 de septiembre de 2025. El gol único de Alieu Fadera en el minuto 70 fue los primeros tres puntos del equipo de Fabio Grosso.

A pesar de perder la posesión de la pelota, Sassuolo parecía sólido con una defensa y ataque disciplinarios efectivos. La primera mitad terminó sin un objetivo, pero el cambio en la táctica de Grosso en la segunda mitad demostró ser preciso.

La entrada de Fadera reemplazando a Armand Lauriente inmediatamente tuvo un impacto, donde el jugador de 23 años conquistó con éxito el portero de Lazio, Ivan Provedel, a través del único disparo en su objetivo.

Las noticias relacionadas con la victoria de Sassuolo se convirtieron en la favorita durante todo el martes 17 de septiembre de 2025. Además, también hubo noticias relacionadas con la reorganización en el cuerpo Pssi. Uno de los cuales es Reina Tisha el impacto afectado. ¿Cómo es el completo? Siguiendo en Round Up:

5. Zanetti Ngam Semam Ver 9 Magic Rescue Emil Audero

Trainer de Hellas Verona, Paolo ZanettiFrustrado por el extraordinario desempeño del portero del equipo nacional de Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Sucedió cuando Verona fue detenido en Cremonese en la continuación de la Serie A en el estadio Marcantonio Bentegodi, el lunes 15 de septiembre de 2025 por la noche.

Emil se desempeñó brillantemente con nueve rescate crucial que hizo que Cremonese evitara la derrota en casa a Verona.

Zanetti está bastante satisfecho con el juego de niños de crianza. Verona parecía dominante, agresiva y capaz de crear muchas oportunidades de oro.

4. Erick Thohir anuncia el comité PSSI En general, Ratu Tisha fue reemplazado

Pssi Oficialmente hizo una reorganización en las filas del liderazgo del comité después de una reunión con los miembros del Comité Ejecutivo (EXCO). Hay tres comités que experimentan cambios significativos, a saber, el comité disciplinario, el comité de árbitros y el comité técnico y de desarrollo.

Para el cargo de presidente del Comité Disciplinario (KOMDIS), PSSI designó a Umar Husein para reemplazar a Eko Hendro Praseteto. La cifra de Umar no era un nombre nuevo, anteriormente había sido miembro y vicepresidente de Komdis en la era de Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.

3. Gerard Vanenburg fue despedido del equipo nacional de Indonesia o defendió 1-2 días

Presidente de PSSI, Erick Thohir, aseguró una decisión sobre el futuro Gerald Vanenburg En el equipo nacional de Indonesia, U-23 se anunciará pronto. Erick dijo que la evaluación se discutiría en una reunión con rangos técnicos en los próximos uno o dos días.

«[Soal Gerald bagaimana evaluasinya?] So Director Técnico [Alexander Zwiers] «Revisaremos, en 1-2 hoy habrá una reunión para discutir los Juegos del Sea», dijo Erick en una conferencia de prensa en Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

2. PSSI protestó en voz alta, rechazando al árbitro de Kuwait en el partido del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita

Presidente de PSSI, Erick thohirReaccionando en voz alta después de conocer al árbitro que lideraría el partido del equipo nacional de Indonesia en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Zona Asiática 2026 provino de Kuwait.

Garuda enfrentará dos fiestas cruciales en el Grupo B contra Arabia Saudita (8 de octubre) e Irak (11 de octubre). Sin embargo, el nombramiento del árbitro de Kuwait inmediatamente provocó la protesta oficial de PSSI.

«El Secretario General de PSSI envió ayer una carta oficial a la FIFA, también enviaré una carta oficial a la AFC, con respecto al nombramiento del árbitro ahora, que resulta de la misma región, de Kuwait», dijo Erick Thohir en una conferencia de prensa en el estadio Main Gelora Bung Karno, Jakarta, martes 16 de septiembre 2025.

