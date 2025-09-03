El entrenador rival ofrece contundir a Broncos HC Sean Payton

Un entrenador defensivo anónimo de la AFC ofreció un recordatorio contundente sobre Broncos de Denver entrenador en jefe Sean Payton.

Payton tiene 18-16 como entrenador en jefe de los Broncos, una marca que desmiente su reputación como campeón del Super Bowl y la temporada regular de 10 victorias del equipo en 2024 con un mariscal de campo novato (Bo nix) al timón.

Además, desmiente la reputación de Payton como una mente ofensiva respetada.

El entrenador rival elogia a Broncos HC Sean Payton

Los comentarios del entrenador surgen como parte de un editorial del Ted Nguyen de The Athletic, centrándose en los mejores PlayCallers alrededor de la liga. Otros entrenadores son esquemáticamente «sistemáticos».

Payton utiliza un «bombardeo de agrupaciones de personal y movimiento previo al SNAP».

«Los primeros 15 (jugadas) son una madre madre, con ellos. Es grande (personal), pequeño (personal) en cada jugada, e intentan crear el caos con los subs y jugar juegos con todos esos s—, y luego mezclan modos con el no se han hecho y todo eso», dijo el entrenador, por nguyen el 2 de septiembre. «Pusieron a los chicos en los puntos correctos, se unen bien las piezas, donde como todos tienen su papel con eso.

«Entonces es una ofensiva diversa en la que tienes que defender dos back, un back, cuatro por uno, RPO, QB, yy, yy.

Payton, quien ocupó el puesto número 8 en la lista, tiene 170-105 en su carrera, y en sus 17 temporadas como entrenador en jefe activo, sus delitos se han clasificado fuera del top 10 en anotar cuatro veces.

Uno de ellos fue en 2022, su primera temporada con los Broncos, que ocupó el décimo lugar en 2024.

Legendario QB Backs Bo Nix-Sean Payton Combo

El ex mariscal de campo estrella de Payton con los Saints, Drew BreesCree que Nix está perfectamente equipado para operar el esquema de su ex entrenador para los Broncos.

Del mismo modo, Brees, que ganó un Super Bowl con Payton en 2009, cree que maximizará a Nix.

«El sistema es divertido de ver. Obviamente, todavía hay un montón de conceptos centrales que existen. La ofensiva siempre evoluciona, al igual que cuando jugamos juntos. Porque sabes que cada año, la gente está estudiando tu ofensiva», dijo Brees en «» «Esto es fútbol«El 1 de septiembre.» Además, estás sentado allí robando ideas de otros lugares y en los chicos que tienes.

«Siempre estás tratando de seguir adelante y mantenerte a la vanguardia de la curva. Y creo que siempre quisimos sentir que estábamos estableciendo el estándar de cómo se debe jugar al fútbol ofensivo. Por lo tanto, me veo. Me encanta ver a los Broncos. Love ver a Sean. Man, Bo es un mariscal de campo realmente divertido para ver. Creo que tiene todos los rasgos, todas las herramientas. Gran gran atleta. En realidad, realmente no creo que sea suficiente. crédito por lo bien que corre. «

«Atleta grande y fuerte. Obviamente, genial con el corto juego de pases intermedio. Muy preciso. Saca la pelota de sus manos rápidamente, pero realmente puede empujar la pelota por el campo también. Y creo que en su segundo año ahora ha desarrollado un nivel de comodidad con, creo, la complejidad de la ofensiva de Sean Payton.

Brees fue un veterano de cinco años y dos años más que Nix está entrando en la campaña 2025 cuando Payton lo consiguió en Nueva Orleans. Aún así, para el año 4 juntos, Brees y Payton fueron Campeones del Super Bowl.

Nguyen escribió que era «fácil ver por qué» Payton «valorado» a Nix, y agregó que los entrenadores rivales «se entusiasmaron» de que pusiera el QB en «posiciones ventajosas y trabaja en torno a sus limitaciones».

El desafío de Payton en Year 2 es ayudar al Broncos QB a dar un paso más en su desarrollo.