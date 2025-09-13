El entrenador que congeló a Mees Hilgers fue despedido, el equipo nacional indonesio fue amenazado con Alex Pasteor a FC Twente se fue

VIVA – Nombre del entrenador asistente Equipo nacional Indonesia, Alex Pastoren el radar FC Twente Convertirse en un táctico de marca en Eredivisie 2025/2026.

Leer también: Hecho de la clase mundial Ivar Jenner en la liga holandesa, 3 años 58 partidos finalmente terminaron



La recomendación surgió de los medios holandeses, Voetbal Primeur, después de que Twente despidió oficialmente a Joseph Oosting el 4 de septiembre de 2025.

Esta situación es más interesante porque FC Twente está reforzada por el defensor Equipo nacional indonesioMees Hilgers. Es decir, la posibilidad de que Pastoor se encuentre con sus jugadores fomentados a nivel de club es bastante abierta.

Leer también: La confesión de Thom Haye después de debutar en Persib Bandung, el jugador del equipo nacional dijo que esta era la primera vez …



Pasteor en sí no es una figura extranjera en el mundo del coaching. El hombre de 58 años una vez brotó varios clubes europeos como Excelsior Rotterdam, Nec Nijmegen, Slavia Praga, AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, a Almere City. Con estas largas horas de vuelo, se considera que tiene un capital fuerte para manejar el De Grolsch Veste.

«Con el entrenamiento en el entrenamiento en clubes como Heerenveen, Excelsior, Slavia Praga, AZ, Sparta Rotterdam y Almere City, Pasteor tiene suficientes disposiciones para hacerse cargo de la tarea de oosting», escribió Voetbal Primeur.

Leer también: Después de ausencia del equipo nacional indonesio en defensa, Ivar Jenner se volvió loco en la liga holandesa



Sin embargo, hay grandes obstáculos. Desde enero pasado, se cree que Pastoor es la mano derecha Patrick Kluivert en el equipo nacional indonesio. El dueto holandés ahora se centra en traer al equipo de Garuda para calificar para la Copa Mundial 2026.

«Mientras la oportunidad aún esté abierta, no está claro si Pasteor está dispuesto a volver a trabajar en Eredivisie en el futuro cercano», continuó el informe.

Además de Pasteor, Voetbal Primeur también mencionó varios otros grandes nombres como un nuevo candidato al entrenador de FC Twente, desde Erik Ten Hag, Ruud Van Nistelrooy, hasta Mark Van Bommel.