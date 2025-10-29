El entrenador ofrece comentarios reveladores sobre el mariscal de campo de los Vikings, JJ McCarthy

Después de seis semanas y cinco partidos de baja por una lesión en el tobillo, J.J. McCarthy está preparado para regresar al centro en la Semana 10, cuando el Vikingos de Minnesota enfrentará el Leones de Detroit. Con eso, McCarthy tendrá la oportunidad de demostrar que es el entrenador en jefe de los Lions. Daniel Campbell bien.

El regreso de McCarthy es en parte una decisión que toman los Vikings, con Carson Wentz Fuera de la temporada debido a una lesión en el hombro.

Aún así, su titular de la Semana 1 causó una fuerte impresión en Campbell.

Dan Campbell sabe ‘todo lo que necesito saber’ sobre JJ McCarthy antes de Lions-Vikings

Esta será la primera vez que Campbell y los Lions vean esta versión de los Vikings, y la primera vez que se enfrenten a McCarthy, quien se perdió su temporada de novato por una lesión en la rodilla.

Aún así, el entrenador elogió al mariscal de campo por lo que ha demostrado.

“Supongo – Bueno, sé esto: miras chicagoy lo que hizo. Fue un poco difícil al principio, ¿verdad? Lanza el pico y, de repente, hombre, regresa corriendo. Y simplemente se ve el aplomo, la confianza y su capacidad para superar eso y, realmente, llevarlos a una victoria. Eso es impresionante para un chico joven”. Campbell dijo a los periodistas el 28 de octubre.

«Eso me dice todo lo que necesito saber. Sé cuál es el talento. Lo he visto. Así que van a hacer lo que sea necesario para ayudarlo y tratar de reducir el estrés. Saque todo lo que pueda de su plato, pero aún así, permítale hacer las cosas que hace bien».

Campbell pudo ver a McCarthy muchas veces cuando el mariscal de campo estaba en la universidad en Michigan, incluso lo llevó a un campeonato nacional en 2023.

Campbell también sabe cuán peligroso es el resto del roster de los Vikings alrededor de McCarthy.

Lions HC elogia a los creadores de juego de los Vikings

McCarthy ha completado el 58,5% de sus pases para 301 yardas, 2 touchdowns y 3 intercepciones para los Vikings esta temporada. Tiene 50 yardas y 1 touchdown en siete acarreos. A su regreso, Campbell espera que los Vikings confíen en sus creadores de juego como Justin Jefferson y Aarón Jones.

«18 es un catalizador. 18 es un catalizador. Jones es un gran corredor», dijo Campbell. «Van a encontrar maneras. Quieren tratar de establecer el juego de carrera, pantalla, llevarlo a 18, poner a este niño en movimiento».

«Van a hacer un gran trabajo. Tendrán un buen plan listo, y nosotros también».

Cuánto expongan los Vikings a McCarthy probablemente dependerá del flujo del juego. Su único otro mariscal de campo en la lista es un agente libre novato no reclutado. Max Brosmerquien tiene la máxima confianza del cuerpo técnico de los Vikings pero tiene incluso menos experiencia que McCarthy.

Frente a un equipo de los Lions que ocupa el tercer lugar en ofensiva anotadora y el octavo en general en ese lado del balón, McCarthy necesita que la defensa anotadora número 18 de los Vikings (26 en general) dé un paso adelante.

Vikings bajo vigilancia comercial antes de la fecha límite

Los Vikings son un equipo en el que algunos tienen los ojos puestos antes de la fecha límite de cambios de 2025, particularmente por un movimiento para agregar un mariscal de campo experimentado detrás de McCarthy y, aparentemente, Brosmer.

“Incluso si los Vikings añaden un tercer QB en los próximos días, Kevin O’Connell dijo que Max Brosmer será el número 2 detrás de JJ McCarthy luego de la cirugía que puso fin a la temporada de Carson Wentz”, Kevin Seifert de ESPN destacó en X el 28 de octubre.

Eso no significa que no se vaya a llegar a un acuerdo, sólo que podría ser relativamente menor.

Los Vikings cambiaron para seleccionar a McCarthy con la décima selección general en el draft de 2024, y siguen comprometidos con su desarrollo.