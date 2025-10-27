El entrenador más exitoso de Indonesia fue desechado

Jacarta – Decisión de la Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI) cerró la puerta a la posibilidad de que Shin Tae-yong regrese como entrenador Selección Nacional de Indonesia llamó mucho la atención de los medios tailandeses. De hecho, consideraron esta decisión como un movimiento confuso, considerando que el técnico surcoreano es considerado uno de los entrenadores más exitosos en la historia de Garuda.

Shin Tae-yong indicó anteriormente su voluntad de volver a entrenar a Indonesia después de que expire su contrato a mediados de 2024. Destacó que su corazón todavía está inclinado hacia Indonesia, a pesar de que hay ofertas de otros países.

«Honestamente, mi corazón se inclina hacia Indonesia, incluso si hay una oferta ligeramente mejor de otro país, pero Indonesia ofrece con intenciones serias, Indonesia siempre será mi primera opción», dijo Shin Tae-yong hace algún tiempo.

Sin embargo, esta afirmación fue inmediatamente desmentida por el presidente general del PSSI. Erick Thohir. Hizo hincapié en que la federación no volvería a cooperar con Shin Tae-yong y pidió al público que dé un paso al frente.

El entrenador de la selección de Indonesia, Shin Tae-yong (STY), quedó impactado.

«Si lo pienso así, tenemos que seguir adelante. Si seguimos con Patrick Kluivert, también seguiremos con Shin Tae-yong», dijo Erick Thohir en Yakarta el viernes 24 de octubre de 2025.

Según él, tanto Shin Tae-yong como Patrick Kluivert forman parte del pasado de la selección indonesia. Erick cree que el mejor paso ahora es encontrar un nuevo entrenador que pueda llevar a Garuda al siguiente nivel.

«Ambos entrenadores pertenecen al pasado. Así que tenemos que seguir adelante, buscar un nuevo entrenador observando las fortalezas y debilidades de STY y Patrick», enfatizó.

La declaración de Erick también coincide con la declaración del director técnico de PSSI, Alexander Zwiers. Dijo que su partido está seleccionando entrenadores con criterios claros y orientados a resultados a corto y largo plazo.

«¿Qué estamos buscando? Por supuesto, el liderazgo estratégico es importante, pero a corto plazo tenemos la Copa Asiática. Por eso también necesitamos un entrenador que tenga una trayectoria y que haya demostrado que puede desempeñarse bien a corto plazo y que pueda conectarse con la comunidad y la identidad del equipo», dijo Zwiers citado por VIVA.co.id.