El entrenador Mali está fascinado con Ivar Jenner, al punto de decir esto

Jacarta – Entrenador de la selección sub-23 Malí, Fousseni Diawaraelogiando la actuación del capitán Selección Nacional de Indonesia sub-23, Ivar Jenner.

Lo transmitió después de que su equipo lograra una victoria por 3-0 sobre Indonesia en un partido de prueba en el estadio Pakansari de Bogor, el sábado 15 de noviembre de 2025 por la noche.

Antes de eso, Diawara dijo honestamente que su equipo tuvo un poco de suerte, especialmente porque pudieron tomar ventaja antes de lo esperado. Según él, un gol rápido en el minuto cinco dio a los jugadores de Mali más confianza desde el inicio del partido.

Indonesia Sub-23 bombardeada por Mali 0-3

«Estamos muy satisfechos con este partido. Estamos felices de haber podido marcar un gol tan rápido. Nos ayudó a entrar en el juego y ganar confianza», dijo Diawara en una conferencia de prensa, citado por Entre.

El técnico de 45 años afirmó que la victoria de su equipo no fue sólo una cuestión de efectividad, sino también de disciplina de los jugadores en la ejecución de la estrategia.

«Damos instrucciones a los jugadores y ellos pueden seguir esas instrucciones. Eso nos permite jugar series interesantes de juegos», dijo.

Independientemente del resultado final, Diawara cree que Indonesia representa una amenaza real, especialmente mediante ataques por los flancos. Varios momentos dificultaron a Mali la gestión de espacios en su zona defensiva.

«Sabemos que este equipo estará bien organizado. Sabemos que tienen jugadores con cierta madurez. Especialmente el número 5 (Ivar Jenner), el capitán», dijo Diawara, valorando que Ivar es uno de los jugadores que hacen que Indonesia siga siendo peligrosa.

«Nos lo pusieron difícil varias veces por las bandas. Tuvimos dificultades para gestionar el espacio atrás. Ellos demostraron que pueden ser peligrosos. Este es un equipo interesante con puntos fuertes claros. Pero podemos superarlos», añadió.