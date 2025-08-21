Italia, Viva – La Asociación de Entrenadores de Fútbol de Italia (AIAC) solicitó oficialmente que Israel diferido de todas las competiciones internacionales bajo los auspicios UEFA Y FIFA. Esta llamada fue entregada después de una prolongada guerra contra Gaza quienes han reclamado decenas de miles de vidas.

En una carta dirigida a la Federación de Fútbol de Italia (FIGC), AIAC enfatizó que este paso es una «obligación moral» del mundo del deporte. FIGC en sí está dirigida por Gabriele Gravina, quien también se desempeña como vicepresidenta de la UEFA.

«AIAC cree por unanimidad que, dada la masacre diaria con cientos de víctimas murieron entre entrenadores, gerentes y atletas, es muy necesario ser excluida temporalmente de las competiciones deportivas», dijo el comunicado oficial de AIAC.

AIIAC sombrea alrededor de 18 mil entrenadores, que van desde la Serie A hasta el nivel de aficionado. Aunque no todos los miembros están involucrados en la toma de decisiones, la asociación evalúa que la carta representa los sentimientos de la mayoría de la comunidad de entrenadores en Italia.

«No puede estar en silencio»

El vicepresidente AIAC, Giancarlo Camolese, enfatizó que su partido no quería fingir no ver el sufrimiento.

«Solo podemos centrarnos en jugar, pero creemos que no es cierto. El mundo está en llamas, y muchas personas como los palestinos sufren», dijo.

En línea con eso, Francesco Perondi, otro vicepresidente, agregó que «la ignorancia es algo inaceptable».

Italia vs Israel

El equipo nacional italiano está programado para enfrentar al equipo nacional israelí en dos partidos de clasificación de la Copa Mundial, cada uno el 8 de septiembre en Hungría (ubicación neutral por razones de seguridad) y el 14 de octubre en Udine, Italia.

Anteriormente, el partido de la Liga de las Naciones de la UEFA en Udine el año pasado también fue coloreado por protestas pro-palestinas con una tensa seguridad, incluida la colocación de francotirador en el techo del estadio. Aun así, el juego tuvo lugar sin un incidente grave.

AIAC también mencionó la decisión de la UEFA y la FIFA que suspendieron al equipo ruso después de la invasión de Ucrania en 2022. La mudanza se tomó porque muchos países se negaron a competir contra Rusia. Pero hasta ahora, ninguna Federación Europea se negó a enfrentar a Israel.

La situación en Gaza

Según un informe reciente, el número de muertos por el conflicto en Palestina ha superado a los 62 mil habitantes en los últimos 22 meses. Las Naciones Unidas incluso advirtieron sobre condiciones severas del hambre en Gaza, que se llamaba la peor crisis humanitaria desde que comenzó la guerra.