El entrenador en jefe del campeón de bomberos de Nueva York, Sandy Brondello

El Libertad de Nueva York están pasando del entrenador que los llevó a la cima de la liga.

De acuerdo a ESPNEl equipo anunció que se ha separado del entrenador en jefe Sandy Brondello, optando por no renovar su contrato después de la temporada 2025. La decisión se produce solo un año después de que Brondello guió la libertad al primer campeonato de la WNBA en la historia de la franquicia.

Brondello se va como el Entrenador más ganador en la historia del equipo con un registro 107–53 (.669), apariciones finales consecutivas y el título de 2024. Su disparo es menos sobre currículum y más sobre lo que viene después.

Un final repentino para un mandato histórico

La llegada de Brondello en 2022 coincidió con la transformación de la Libertad en un superteam. Con estrellas como Breanna Stewart, Sabrina Ionescuy Jonquel Jones Liderando el cargo, Nueva York subió de una salida de primera ronda en su temporada debut a la subcampeona de la WNBA en 2023 y campeón en 2024.

Pero 2025 no salió según lo planeado. La libertad aún terminó 27-17, segundo en la Conferencia Este y el quinto en general, impulsado por la puntuación de Stewart, el dominio de Jones en el vidrio y la ventaja defensiva de Natasha Cloud. Abrieron el año en una racha ganadora de nueve juegos, solo para desvanecerse tarde y retirarse en la primera ronda de los playoffs contra el Phoenix Mercury.

Las lesiones a Stewart, Jones e Ionescu probaron su profundidad, pero la decisión de la franquicia indica que la consistencia no fue suficiente.

Una franquicia en una encrucijada

Los números sugieren que la libertad permaneció entre la élite de la liga en 2025:

84.4 puntos por juego (4to en WNBA)

21.8 asistencias por juego (3er)

45.3% de porcentaje de objetivos de campo (4to)

Un mejor 83.7% de la liga de la línea de tiros libres

Sin embargo, su actuación en los playoffs contó una historia diferente. Phoenix interrumpió la ofensiva de Nueva York, expuso problemas de rebote sin un Jones sano y se ejecutó mejor en la recta final. Para un equipo construido para ganar campeonatos, una salida temprana no fue aceptable.

Esa desconexión entre el dominio de la temporada regular y la decepción de postemporada parece haberle costado a Brondello su trabajo.

¿Qué sigue para la libertad?

La lista de Nueva York permanece cargada de talento All-WNBA y en su mejor momento. Stewart, Ionescu, Jones y Cloud son el tipo de núcleo que puede competir por títulos anualmente. Lo que busca la oficina principal ahora es un entrenador que puede maximizar esas piezas cuando más importa.

La próxima contratación de Liberty establecerá el tono para el futuro de la franquicia. Con un título ya asegurado, las expectativas son altas. Brondello puede haber sentado las bases, pero Nueva York claramente está buscando a alguien para construir la dinastía.