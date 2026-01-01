El entrenador en jefe de los Cowboys arroja luz sobre la liberación de Trevon Diggs

El vaqueros de dallas tomó lo que parecía ser una decisión muy inesperada el martes para liberar la esquina de mucho tiempo y ex All-Pro, Trevon Diggs.

Diggs ya era considerado un candidato de primer corte para la temporada baja, un movimiento que les ahorraría alrededor de $12.5 millones en 2026 para un jugador veterano que no ha jugado hasta su considerable extensión de cinco años y $97 millones firmada en 2023.

Sin embargo, la decisión de separarse de él antes del inicio de la temporada baja fue peculiar y dejó a muchos tratando de investigar qué pudo haber provocado esta salida anticipada.

Y el 31 de diciembre, el entrenador en jefe Brian Schottenheimer detalló el razonamiento del equipo detrás de dejar que su esquina titular se fuera con un juego restante en la temporada regular.

Brian Schottenheimer dice que la primera vez que fue #vaqueros CB Trevon Diggs se le acercó para decirle que quería quedarse en Washington DC después de la victoria de Dallas contra los Commanders en Navidad. Schottenheimer añadió que su protocolo es que, a menos que haya una emergencia familiar, todos los jugadores vuelan… pic.twitter.com/NgMzz4yrjr —Tommy Yarrish (@tommy_yarrish) 31 de diciembre de 2025

La publicación de Diggs se reduce a ‘múltiples factores’ – Schottenheimer

“Brian Schottenheimer dice que la primera vez que fue #vaqueros CB Trevon Diggs se le acercó para decirle que quería quedarse en Washington DC después de la victoria de Dallas contra los Comandantes en Navidad”. Tommy Yarish de DallasCowboys.com escribió en una publicación X el miércoles.

“Schottenheimer agregó que su protocolo es que, a menos que haya una emergencia familiar, todos los jugadores vuelan hacia y desde los juegos como un equipo, y que otros jugadores preguntaron a principios de semana y les dijeron lo mismo. Schottenheimer enfatizó que no fue la única razón por la que el equipo decidió prescindir de él, sino que fueron “múltiples factores” como el rendimiento y otros elementos. Dijo que “realmente deseo[es] [Diggs] nada más que lo mejor” y así se lo dijo en su conversación de ayer”.

Según Todd Archer, Schottenheimer también con humor agregado«No soy el Grinch que robó la Navidad», y señaló de manera crucial que Diggs fue uno de los múltiples jugadores que pidieron quedarse en la capital de la nación después del juego, y ninguna de sus solicitudes fue concedida.

La historia de Schottenheimer se alinea con informes anteriores

Jordan Schultz de Fox Sports reportado poco después de la liberación de Diggs, su comprensión de la ruptura entre Diggs y la organización se debió a que no se le concedió permiso para quedarse en Washington DC (donde el dos veces Pro Bowler tiene familia) durante las vacaciones, en lugar de volar de regreso con el equipo.

“Los jugadores a menudo piden, y normalmente se les concede, tiempo adicional en familia durante las vacaciones si el calendario tiene sentido (Dallas jugó el jueves)”. Schultz escribió en una publicación en X. «Schotty negó la solicitud. Diggs nuevamente dijo que quería estar con su familia y que si regresaba a Dallas, simplemente volaría de regreso en el primer vuelo de salida, especialmente porque los jugadores tenían varios días libres. El equipo volvió a negar con vehemencia su solicitud. Y hoy, el equipo lo liberó».

Parece que la liberación de Diggs era posiblemente una conclusión inevitable antes de este incidente durante las vacaciones, dadas sus mediocres actuaciones en los últimos años y su incapacidad para mantenerse saludable y en el campo de manera confiable.

Pero si, como parece que sucedió, este evento causó algunos problemas entre la esquina y el personal, se supone que Jones y Schottenheimer actuaron temprano y le dieron a Diggs una ventaja para encontrar un nuevo equipo.