El entrenador en jefe de los Bears recibe una estadística desafortunada

El Osos de chicago se vieron impactados por algunas noticias importantes previas al inicio del domingo, cuando descubrieron el Lamar Jackson no estaba preparado para el Cuervos de Baltimorey en su lugar se enfrentarían al mariscal de campo suplente, Tyler “Snoop” Huntley.

A pesar de que Huntley era un oponente supuestamente menos difícil que el ex dos veces ganador del MVP, los Bears no pudieron asegurar la victoria, perdiendo por un marcador de dos touchdowns de 30-16.

Hubo algunas cosas que les salieron mal a los Bears en la semana 8, incluida una defensa que concedió 177 yardas terrestres. Pero quizás aún más notables sean las numerosas sanciones concedidas por Chicago.

Ese día, los Bears permitieron 11 penalizaciones para un total de 79 yardas. Y, según Kevin Fishbain de The Athletic, esta completa es una tendencia bastante desafortunada que refleja mal al entrenador en jefe novato, Ben Johnson.

Los Bears tuvieron 11 penalizaciones hoy, su tercer juego de la temporada con más de 10 penalizaciones. No han tenido al menos tres juegos con penalizaciones de dos dígitos desde 2019, y solo es la Semana 8. -Kevin Fishbain (@kfishbain) 26 de octubre de 2025

Los Bears han concedido muchos penaltis en 2025

Según Fishbain, ahora que los Bears han concedido penales de dos dígitos en 2025, esto equivale a la mayor cantidad desde 2019, cuando tuvieron tres juegos con 10 o más.

«Los Bears tuvieron 11 penalizaciones hoy, su tercer juego de la temporada con más de 10 penalizaciones». Fishbain escribió después de la derrota del domingo.

No han tenido al menos tres juegos con penalizaciones de dos dígitos desde 2019, y solo es la Semana 8”.

El hecho de que a los Bears todavía les quedan casi el 60% de sus juegos hace que la estadística sea aún más implacable para la franquicia, que cayó a 4-3 en la temporada, aunque permanecen en el tercer lugar de la NFC Norte.

A lo largo de ocho semanas, Chicago ha concedido el sexto mayor número de sanciones. Sin embargo, han jugado un partido menos que la mayoría de NFL equipos, dado que tuvieron el descanso temprano en la semana 5.

Y entre los equipos que también han jugado sólo 7 partidos en ocho semanas, sólo el jaguares de jacksonville han sido penalizados más, con 65 contra 64 de Chicago.

¿Cuáles son las posibilidades de los Bears en la NFC Norte?

Con marca de 4-3, los Bears ciertamente han estado en peores posiciones para comenzar la temporada en los últimos años.

Caleb Williams ha demostrado su inmensa habilidad, fuerza en el brazo y potencial en partes razonables, pero el equipo siente que aún tiene que alcanzar la máxima velocidad, dada la cantidad invertida en las posiciones de habilidad, la línea ofensiva y el entrenador en jefe gurú ofensivo en Johnson.

Chicago está a punto de ser una de las 10 mejores ofensivas de la liga por yardas totales, aunque se ubican como una de las 10 mejores unidades en términos de pase y juego terrestre individualmente.

Sin embargo, como equipo, todavía hay trabajo por hacer en el ciclo de los Bears como equipo. Chicago no ha vencido a un equipo que actualmente se encuentra en .500 o más, habiendo obtenido victorias contra los Cowboys, Commanders, Raiders y santos.

La segunda mitad de la temporada revelará mucho sobre Johnson como entrenador y el temple del equipo de cara a su mandato.