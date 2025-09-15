El entrenador en jefe de Jaguars se dirige a Trevor Lawrence Spat

T

él Jaguars de Jacksonville están avanzando desde la segunda semana. Golpear el camino para jugar el Bengals de CincinnatiLos Jaguars no pudieron salir con la victoria, perdiendo 31-27 a pesar de que los Bengals perdieron mariscal de campo titular Joe Burrow a una lesión. Al no mejorar a 2-0, los Jaguars caen a 1-1 y son más hambrientos que nunca para recuperarse.

Pero la historia de la pérdida de los Jaguars no es el rendimiento real del equipo, sino una interacción peculiar que ocurrió entre el entrenador en jefe Liam Coen y mariscal de campo Trevor Lawrence. Ahora, Coen está abordando el incidente y lo está ignorando como nada más que competitividad.

La interacción

Con menos de cinco minutos para el final en el último cuarto, y los Jaguars subieron 27-24, Lawrence lanzó un segundo y 14 pase a Dyami marrón Y en lugar de completarlo, Lawrence lo arrojó demasiado alto para que Brown avanzara. Después de la obra, la cámara pasó a Coen, que le estaba gritando animadamente a Lawrence, en lo que parecía ser un intercambio acalorado. Pero Coen insiste en que no era personal y, en cambio, eran solo dos tipos que querían ganar ese juego.

«Ese fue solo un lanzamiento, estaba enojado», Coen dijo. «Es lo que es. Esa es la emoción. Nunca es personal. Eso es solo que me pongo bien».

Para el día, Lawrence completó 24 de 42 de sus intentos de pase para 271 yardas, tres touchdowns y dos intercepciones y mejoró drásticamente desde la semana uno, donde lanzó para 178 yardas, un touchdown y una intercepción. Ahora, Lawrence y los Jaguars buscarán recuperarse en la tercera semana cuando regresen a casa para enfrentar el Houston Texans.

La relación de Lawrence y Coen en el primer año

Lawrence está en su quinta temporada de la NFL y, a pesar de ser una pieza fundamental para los Jaguars, ha luchado por encontrar un éxito constante dada la facturación constante de los entrenadores que ha experimentado a lo largo de su carrera. Bajo Coen, Lawrence está buscando recuperar la forma que tuvo durante su temporada 2022 Pro Bowl y guiar a los Jags de regreso a los playoffs. Desde que Coen se convirtió en el entrenador, Lawrence elogió lo que ha traído al equipo y reconoce que su nuevo entrenador lo ha llevado al máximo.

«Honestamente, me trajo un poco más de eso», Lawrence dijo.

Después de abordar el intercambio, Coen elogió rápidamente la competitividad de Lawrence y lo vital que es para el equipo.

«Él arrojó un centavo en la parte posterior de la zona de anotación, y no hacemos la obra». Coen dijo. «Estaba muy satisfecho con su naturaleza competitiva y la forma en que se mantuvo tranquilo al margen. Está bastante uniforme, lo cual es bueno para mí. Necesito eso».

El enfrentamiento de la Semana Tres de los Jaguars contra los Texans está programado para el domingo 21 de septiembre con el inicio a la 1 p.m. (ET).