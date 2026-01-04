El entrenador del Bali United revela otra cara de la liga indonesia, busca un delantero e incluso le dan un vídeo en YouTube

VIVA – Entrenador Bali Unido, Johnny Jansenhabló sobre su experiencia única al seguir una carrera en la Liga de Indonesia. El técnico holandés admitió que había descubierto muchas cosas diferentes desde que dirigió a Serdadu Tridatu en la temporada 2025/2026.

Johnny Jansen fue contratado por el Bali United tras terminar la temporada en el PEC Zwolle. No solo, también trajo a dos entrenadores asistentes directamente desde Holanda para construir una base sólida para el equipo.

En Bali, Jansen no sólo quería hacer una breve estancia. Espera durar lo suficiente y dejar un legado positivo para el club.

“Me encantaría quedarme aquí dos o tres años más y dejar mi huella”, dijo Johnny Jansen en el podcast Omroep Abe de Leeuwarder Courant.

Según él, sería un logro extraordinario si Bali United pudiera lograr un éxito sostenible a partir del proceso que él mismo impulsó.

Sin embargo, detrás de esta ambición, Jansen también admitió que le sorprendió la forma en que los clubes indonesios, incluido el Bali United, buscaban nuevos jugadores. Sintió esta experiencia cuando pidió a la dirección que buscara un delantero.

En lugar de recibir un informe de exploración, a Jansen se le mostró un video. YouTube y datos de Transfermarkt de agentes de jugadores.

«No tenemos un equipo de búsqueda de talentos. Los propietarios de los clubes obtienen vídeos de YouTube de los agentes, junto con datos de Transfermarkt», dijo.

Según Jansen, este proceso es muy diferente del sistema que suele encontrarse en Europa. De hecho, en un momento dado, el dueño del club recomendó un lateral izquierdo de 165 centímetros de altura para ocupar la posición de delantero.

«No era un delantero en absoluto. Era un extremo izquierdo», dijo Jansen al recordar el incidente.

Aunque hubo diferencias de opinión, Jansen dijo que estaba agradecido porque el club finalmente estuvo dispuesto a rescindir el contrato del jugador y contratar a alguien que se adaptara a sus necesidades.

También cree que la falta de un sistema de búsqueda de talentos sigue siendo un gran problema en el fútbol indonesio. Según él, no existe ningún club que tenga realmente una estructura de exploración ordenada y sistemática.

«Ningún club aquí ha logrado esto todavía. Sería fantástico si tuviéramos cazatalentos que pudieran buscar jugadores locales y extranjeros», concluyó Jansen.