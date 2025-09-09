El entrenador de Texas instala al reportero especulando sobre la lesión de Manning

Más problemas en el paraíso como el favorito de la pretemporada de Heisman, Arch Manning, se ha convertido en el tema de la discusión pública después de un video viral que parece mostrar que el joven linger de pistola se está moviendo con dolor después de lanzar un mal pase se ha vuelto viral.

El video es de la Texas Longhorns ‘ 38-7 Victoria sobre los espartanos de la Universidad Estatal de San José el sábado por la tarde.

Arch completó 19 de sus 30 intentos de pase, un total de poco menos de 300 yardas en el aire y agregando cuatro touchdowns. También golpeó uno en el suelo, y una intercepción fea fue la única nota agria sobre un abridor de casas de otro modo perfecto.

Bueno, eso y todo Internet enloqueciendo sobre una lesión de hombro no confirmada.

La gente especula que Arch Manning está lidiando en secreto con una lesión en el hombro y tratando de atravesar el dolor. Puedes ver algunos clips de él de ayer con un dolor después de lanzar. pic.twitter.com/yjdbu9awsu – JPA (@jasrifootball) 7 de septiembre de 2025

El único video que tiene Internet en armas es solo una instancia de Junior dirigiendo lo que debería ser un lanzamiento relativamente rutinario para un mariscal de campo de cinco estrellas. Algunos fanáticos han usado videos de lado a lado que muestran una caída en la fuerza del brazo de 2024 a 2025.

Sin embargo, el entrenador en jefe Steve Sarkisian no tiene nada de esto cuando se trata de la especulación de la lesión.

Sark se aplica al reportero

Es imposible saber con certeza si Sark había visto la especulación de Internet antes de sentarse frente a los medios de comunicación el lunes por la tarde. Pero una cosa segura, no quería escuchar nada de eso.

«Arch Manning parecía tener algunos dolores de hombro por los cuatro-«, preguntó un periodista. «¿Según la OMS?» Sark interrumpe. «Arch …», responde el periodista. «¿Arch te dijo eso?» Sark pregunta. «No … parecía que él era …», continuó el periodista antes de ser interrumpido una vez más. «Él no tiene ninguno», repitió Sark. «No sé, nunca he filmado a ninguno de ustedes cuando usan el baño, así que no conozco ninguna de las caras que hacen cuando hacen eso».

Sark se ha vuelto viral varias veces en sus años anteriores en el podio por mentir a los rostros de los periodistas, por lo que el tiempo dirá si esta es la última entrega.

Pero tal como está, el jugador de 21 años es un participante pleno en todas las actividades de fútbol antes de lo que debería ser dos juegos más de ajuste contra UTEP y Sam Houston State antes de que comience la SEC.

El antiguo QB de la NFL diagnostica la lesión de Arch

El ex mariscal de campo de la NFL se convirtió en personalidad de los medios, Kurt Benkert, tenía una muy animada diatadilla de Twitter sobre la persona que llamó a la señal de Texas que podría lidiar con una lesión.

«¿Sabes cuántos payasos en Internet me destrozaron por» diagnosticarlo «con una lesión en la debería porque no soy» un médico «? ¿Cuándo perdimos la capacidad de pensar por nosotros mismos, deducir lo que vemos y tener una conversación de sentido común?» Benkert escribió en una publicación X.

El ex Packer ha dado a conocer sus pensamientos desde el primer partido de la temporada en el que tuiteó que Arch «definitivamente» tuvo una lesión en el hombro y acusó al equipo de ocultarlo. Cuando el video se volvió viral, se duplicó. Y hace solo unas horas, después de que Sark hizo sus comentarios, Benkert proporcionó otra anécdota personal.