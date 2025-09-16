El entrenador de Tennessee Titans da una respuesta contundente a las críticas

El Titanes de Tennessee han tenido un comienzo difícil. El domingo, perdieron 33-19 ante los Rams de Los Ángeles, dejándolos a 0-2 en la temporada. El entrenador en jefe Brian Callahan probablemente no disfrutará de muchas conferencias de prensa posteriores al juego este año, pero es parte de la descripción del trabajo, por lo que aún las mantendrá hasta más información.

El inicio 0-2 significa que los Titanes ahora han perdido ocho juegos consecutivos que se remontan a la temporada pasada. No es tan impactante de una estadística considerando que tuvieron la selección del draft número 1 en general este año, que se otorga anualmente al peor equipo de la NFL.

«Sí, nuestra urgencia es alta para obtener una victoria», Dijo Callahan. «Eso no ha cambiado. Ha sido alto durante dos semanas. Quiero decir, no es por falta de urgencia o falta de intención. Ciertamente me encantaría ganar para que nuestros jugadores puedan sentir ese sentimiento y podamos ponernos en el camino correcto, pero esas son cosas para las que todos estamos trabajando duro».

En otras palabras, ¿qué quieres que te diga? Viste el juego, ¿no?

Callahan está viendo algunas cosas realmente buenas de Cam Ward

Contra los Rams, el mariscal de campo de los Titanes Camisa Pasó 19-33 (¿en serio? Sus terminaciones/intentos de pase fueron las mismas que el puntaje final?) Para 175 yardas, un touchdown y, quizás lo más importante, cero intercepciones.

«Sí, ve el campo muy, muy bien, esa parte ha sido realmente alentadora», dijo Callahan. «Creo que tuvimos una o dos oportunidades perdidas que no puedes perder en un juego como ese, que tuvimos la oportunidad de generar algo explosivo, potencialmente. Pensé que él era mejor con su juego de pies y con sus progresiones esta semana que la semana anterior.

«Creo que se vuelve mejor cada vez que camina en el campo y eso es realmente bueno ver. Lo más importante para él es la parte de seguridad de la pelota. Solo trato de mantener dos manos en la pelota moviéndose hacia el bolsillo. Eso es algo a lo que todos los jóvenes quarterbacks se acostumbrarán. Hay brazos y cuerpos y personas que están en esa pelota realmente altas y lo hicimos de un ritmo realmente alto de los grandes. Ubicación, algunas de esas bolas para obtener (Ayomanor) en la banca, hubo algunas cosas muy, muy buenas del juego por las que estoy increíblemente alentado.

«Una vez más, apila otra semana de práctica y otro juego, y te gusta ver que continúe mejorando, y creo que lo haremos».

Ward hasta ahora ha estado bien, sigue siendo un novato. Pero, no olvidemos que tiene muy, muy poca ayuda. Callahan no puede salir exactamente y decir: «Y no olvides que sus compañeros apestan».

¿Pueden los titanes de Tennessee hacer los ajustes necesarios en el juego?

Los Titanes han sido superados por 33-9 en la segunda mitad de sus primeros dos juegos esta temporada. Eso parece que un equipo está haciendo ajustes y el otro no (te dejaré adivinar cuál es el cual). Se le preguntó a Callahan sobre las críticas de sus ajustes en el juego y si es válido o no.

«Esos ajustes están en curso, es constante», dijo. «Quiero decir que el medio tiempo parece que pasa unos cinco minutos para cuando llegues allí y haces cualquier ajuste que aún no hayas hecho. Realmente nos estamos ajustando entre cada serie. Estamos pasando por la apariencia que tenemos la serie antes, cuáles son las próximas llamadas que están apareciendo, a dónde queremos dirigirnos, qué dirección, cómo nos están jugando, cómo lo contrarrestamos. Esas cosas son de una especie de conversaciones en curso.

«Y siempre he creído un gran creyente en que esta cosa de medio tiempo es muy exagerada en términos de lo que puede lograr en ese corto período de tiempo que aún no logras en las conversaciones entre series. Eso es realmente donde los ajustes suceden en la serie, son mucho más inmediatos que esperan a Halftime.