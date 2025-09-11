El entrenador de PSBS Biak reveló la clave de la victoria en la sede de Semen Padang

Padang, Viva – Ambos psbs extender su dominio sobre Semen Padang FC Al ganar el equipo local con un puntaje de 2-1 en la quinta semana Súper liga Temporada 2025-2026 en el estadio Gor Haji Agus Salim, Padang City, West Sumatra, jueves 11 de septiembre de 2025.

«Logramos ganar la victoria, pero el semen Padang FC también jugó bien», dijo el entrenador de PSBS Biak Divaldo Alves Después del partido.

Luquinhas anotó un par de goles de Biak PSBS en el minuto 73 y H. Susanto en el minuto 76. Mientras que el gol de Kabau Sirah apodado Semen Padang FC fue creado en el minuto 95 a través de los pies de Rui Rampa.

Con esta victoria, los niños adoptivos de Divaldo Alves subieron al puesto 14 en la clasificación después de recolectar cuatro puntos. Esta victoria también confirmó los primeros puntos completos del club durante la temporada 2025-2026. Mientras tanto, el semen Padang FC debe ser arrojado al 12º lugar con cuatro puntos de una victoria y un empate y dos derrotas.

La victoria del equipo apodada The Pacific Storm confirmó aún más el récord de la reunión de los dos clubes. De los cuatro partidos anteriores, los niños adoptivos de Eduardo Almeida no han podido probar la victoria, donde tres derrotas y un sorteo el 1 de marzo de 2025.

Divaldo dijo que en la primera ronda, los niños adoptivos no podían hacer mucho debido a la alta intensidad del juego de anfitriones. Además, las condiciones climáticas bastante calientes también son un desafío para el club.

«En la segunda mitad transmití a los jugadores para jugar calma y paciente, y esta es la clave de la victoria», dijo.

Mientras tanto, el entrenador semen Padang FC Eduardo Almeida dijo que los resultados del partido no fueron la esperanza del equipo que había apuntado a tres puntos desde el principio para gruñir hasta la cima. Sin embargo, admitió que PSBS podría jugar mejor.

«Debemos reconocer al equipo contrario a jugar mejor y tener derecho a tres puntos», dijo Eduardo Almeida.

Edu, su apodo, dijo que realizaría una evaluación exhaustiva de los resultados negativos. Es importante ver el próximo partido contra Persebaya Surabaya el 19 de septiembre de 2025 en Gelora Bung Tomo, Surabaya. (Hormiga)