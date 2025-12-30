El entrenador de Persita se quita el sombrero después de que su equipo derrota a Arema: luchando a muerte

Pobrecito, VIVA. – Persita Tangerang se robó la atención del público del fútbol nacional tras conquistar Arema FC con un estrecho marcador de 1-0 en Estadio Kanjuruhan. Esta victoria se sintió aún más especial porque se logró en condiciones limitadas y alta presión hasta los minutos finales del partido.

Lea también: 19 oportunidades sin goles, Marcos Santos revela la causa de la derrota de Arema ante Persita en casa



Entrenador Persita Carlos Peña no ocultó su orgullo por las luchas de sus hijos adoptivos. Según el técnico español, los tres puntos de Malang fueron fruto del trabajo duro y de la fuerte mentalidad de los jugadores que supieron sobrevivir en situaciones difíciles.

«Aprecio y estoy orgulloso de los jugadores por luchar por conseguir los tres puntos aquí», dijo Carlos Peña en una rueda de prensa tras el partido en el estadio Kanjuruhan de Malang, citado por Antara.

Lea también: Superior en número de jugadores, el Arema FC perdió en casa tras el gol de Persita en el último minuto



Persita llegó a Malang con una composición que no era la ideal. El centrocampista titular Pablo Ganet estuvo ausente porque estaba reforzando a la Selección de Guinea Ecuatorial en la Copa Africana de Naciones. La situación se complicó aún más cuando el lateral derecho Mario Jardel se vio obligado a retirarse por lesión.



Persita Tangerang contra Arema FC

Lea también: Se vuelven a encontrar fragmentos de barco y se amplía la operación de búsqueda del autocar de Valencia el día 5



La mayor prueba llegó en el minuto 69. Persita tuvo que jugar con 10 personas después de que Andrea Rindorindo recibiera una tarjeta roja por una falta sobre el delantero del Arema FC, Dedik Setiawan. Esta condición hizo que la presión de Arema aumentara drásticamente.

Carlos Peña admitió que perder a un jugador obligó a su equipo a trabajar mucho más, sobre todo para reducir los ataques locales que continuaron atacando hasta los minutos finales.

«Cuando jugábamos con 10 jugadores, Arema implementó una línea defensiva alta y logramos maximizarla», dijo.

La paciencia de Persita finalmente dio sus frutos en un momento crucial. Aleksa Andrejic se convirtió en un héroe tras marcar un gol en el minuto 90+1. El gol nació de la astucia de los jugadores de Persita para leer la situación del campo y aprovechar los huecos de la defensa de Arema que eran demasiado altos.

Por parte de los jugadores, Charisma Fathoni cree que la victoria en casa del Arema FC tiene un gran significado para la confianza del equipo. Enfatizó la importancia de mantener la unidad y la disciplina en la ejecución de las estrategias que ha preparado el entrenador.

«También aprecio los esfuerzos de mis amigos, debemos continuar manteniendo la unidad e implementando estrategias de jugadores», dijo Charisma.