El entrenador de Persija revela la clave para derrotar al Arema FC en Kanjuruhan

Pobrecito, VIVA. – Entrenador persia Jacarta Mauricio Souza calificando una actuación «clínica» o efectiva en la segunda mitad como un punto de inflexión que su equipo debe silenciar Arema FC con un marcador de 2-1 en la continuación del partido de la Superliga 2025/2026 en el estadio Kanjuruhan, Malang Regency, Java Oriental, el sábado 8 de noviembre de 2025.

«En la segunda mitad estuvimos mejor y pudimos mostrarnos clínicos, así que ganamos», dijo Mauricio durante una conferencia de prensa en el estadio Kanjuruhan.

Dijo que en la primera parte sus jugadores tuvieron dificultades para penetrar la defensa del Arema FC porque llegaron tarde.

De hecho, dijo, en la línea defensiva del equipo contrario había espacio que podría haber sido aprovechado, pero los jugadores no lo hicieron porque estaban demasiado concentrados en jugar con un esquema de balón corto.

Asimismo, cuando tuvieron una oportunidad de gol, los jugadores no supieron aprovecharla, por lo que Arema FC se adelantó en el minuto 12 por medio de Valdeci Moreira.

Apreció el duro trabajo de su equipo, que pudo rendir mejor en la segunda parte, especialmente la actuación de Eksel Runtukahu, que se convirtió en el «salvador» de Persija con sus dos goles.

En aquella ocasión, Mauricio también lamentó el revuelo entre ambos equipos en los minutos finales del partido.

Según él, el incidente no debería haber ocurrido en el campo, que de hecho es un foro para defender los valores del espíritu deportivo.

«Si peleas, no entres al campo. No quiero una situación así», dijo.

Mientras tanto, el jugador del Persija Jakarta, Eksel Runtukahu, agradeció a Mauricio Souza por confiar en él para presentarse.

«Gracias por darnos tiempo de juego, aunque no jugamos bien, pudimos ganar», dijo.

En cuanto a los dos goles marcados de cabeza, Eksel no negó que había aprendido mucho de la leyenda viva de Persija, Bambang Pamungkas o BP.

«Hablo mucho con Mas BP, es mi ídolo. Siempre lo veo jugar a través de una grabación de vídeo», afirmó. (Hormiga)