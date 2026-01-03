El entrenador de Persija, Mauricio Souza, dijo antes de enfrentarse a Persijap Jepara en GBK

VIVA – persia Yakarta será la sede Persijap Jepara En el estadio principal Gelora Bung Karno (GBK), hoy sábado 3 de enero de 2026 a las 15.30 WIB, este partido será la primera prueba para que los Kemayoran Tigers mantengan el impulso en la cima de la clasificación.

El estatus de anfitrión, el apoyo de Jakmania y el capital para una victoria aplastante en el partido anterior colocaron a Persija en una posición ventajosa.

Persija llegó a este partido con confianza mantenida. La semana anterior, el equipo de atención Mauricio Souza venció con éxito al Bhayangkara FC con un convincente marcador de 3-0. Estos resultados son un reflejo del equilibrio del juego de Persija, tanto en el mantenimiento de la línea defensiva como en la construcción de ataques.

La victoria fue también una inyección moral para Rizky Ridho y colegas. El juego colectivo se considera cada vez más sólido, aunque Persija no siempre aparece con la mejor composición en todos los partidos.

En el partido contra Persijap, se confirmó que Persija volvería a presentarse sin Fabio Calonego, quien tuvo que sufrir una tarjeta roja y sanciones por parte del Comité Disciplinario del PSSI (Komdis). Aparte de eso, Ryo Matsumura también estuvo ausente debido a sanciones similares.

Mauricio Souza destacó que Persija sigue confiando en la fuerza colectiva. El puesto de Fabio Calonego lo ocupará otro jugador que se considera preparado para asumir la responsabilidad. Quienquiera que sea revelado, según él, todavía tendrá que interpretar al típico personaje del Tigre Kemayoran.

«No tenemos mucho tiempo para prepararnos. Después de jugar el lunes (29/12/2025), volvemos a competir el sábado (1/03/2026), por lo que el tiempo para descansar es bastante limitado», dijo Mauricio Souza, citado en el sitio web oficial de Persija.

Sin embargo, Mauricio aseguró que su equipo siguió preparándose de manera óptima. Se han realizado análisis de los posibles rivales y se conservarán una serie de aspectos positivos de los juegos anteriores.

«Sin embargo, hemos realizado un análisis de los posibles rivales. El equipo también sigue mostrando mejoras. Mantendremos las cosas positivas que han ido bien. Realmente entendemos la importancia de este partido. La motivación del equipo es muy alta. Si queremos estar en lo más alto de la clasificación, entonces tenemos que lograr los máximos resultados en el partido de mañana», dijo.

Además de los aspectos técnicos, el apoyo de los seguidores también es una preocupación importante. Mauricio espera que Jakmania pueda cumplir con GBK y darle un impulso moral al equipo. Según él, la presencia de la afición juega un papel importante para mantener la energía de los jugadores durante todo el partido.