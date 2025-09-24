El entrenador de Persija dejó sinceramente a Rizky Ridho

VIVA – Entrenador Perseguidor Jacarta, Mauricio Souzadando pleno apoyo al capitán de su equipo, Rizky ridhoSi un día decide continuar su carrera en el extranjero.

El contrato de Ridho con el Tigre Kemayoran dura tres años desde 2023 y terminará al final de la Super League 2025/2026. Aun así, la gerencia de Persija había declarado previamente la intención de extender el contrato de su defensor insignia.

Aniversario de tres dinero, Ridho también afirmó estar listo para aumentar su devoción en Persija, solo que planeaba incluir la cláusula en el extranjero para poder abrir una oportunidad profesional en el extranjero.

Sin embargo, recientemente, Ridho fue incluido en la toma del club Liga de MalasiaTrengganu FC. Relacionado con esto, Souza abrió su voz.

«Si Ridho sale de Indonesia, lo apoyaré. Lo más importante es que está feliz en todas partes», dijo Souza al equipo de medios después de liderar la capacitación de Persija en Persija Training Ground, DePok, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Hasta ahora, Persija y Ridho no han anunciado un nuevo acuerdo. Sin embargo, Souza no se sentía preocupado por la situación.

«Si esa es su voluntad, no importa. Un día si quiero salir de Persija, también saldré. No hay jugadores que no puedan ser reemplazados», dijo Souza.

Aun así, el entrenador brasileño aún enfatizó que Ridho era una figura importante, especialmente porque se le confiaba en reemplazar a Andritany Ardhiyasa como capitán en las últimas dos temporadas.

Rizky Ridho ahora no solo es el ícono de Persija, sino también uno de los pilares del equipo nacional indonesio. Desde que se unió al tigre Kemayoran, ha registrado 62 apariciones con un puntaje de tres goles, dos asistencias y 15 cartas amarillas.

«Los jugadores de Ridho son importantes para nosotros. Pero si hay una buena oferta y jueces de Persija, debe ir, ¿por qué no?» Souza dijo.