El entrenador de Persebaya elogia la adaptación de los jugadores y prepara una estrategia especial contra Persija

Surabaya, EN VIVO – Antes del candente duelo entre Persebaya Surabaya y persia Yakarta en continuación Superliga 2025/2026, el técnico de Bajul Ijo, Eduardo Pérez Morán, destacó que su equipo ha preparado nuevas tácticas para enfrentar a los Tigres de Kemayoran.

Se prevé que el partido que se celebrará en el estadio Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, será feroz. Eduardo dijo que este partido sería diferente al partido anterior contra Dewa United, donde Persebaya tuvo que jugar con 10 jugadores después de que uno de ellos recibió una tarjeta roja.

«Ahora es diferente, luego jugamos once contra once, por lo que nuestras tácticas e ideas de juego también fueron diferentes», dijo Eduardo, citado por ileague.id, el sábado 18 de octubre de 2025.

La adaptación es la clave para el desempeño del equipo

Eduardo elogió la adaptabilidad de sus jugadores, que supieron mostrarse disciplinados y mantenerse concentrados incluso en condiciones difíciles. Consideró la situación de jugar con un jugador menos como una lección importante para mejorar las transiciones y la compostura del equipo.

«Cuando pierdes a un jugador tienes que adaptarte, y creo que en ese momento jugamos bastante bien en la transición e incluso tuvimos la oportunidad de marcar el primer gol», dijo.

Según el técnico español, la capacidad de adaptación es el principal punto fuerte de Persebaya esta temporada. Los jugadores se adaptan rápidamente a diversas situaciones en el campo, incluidos cambios de estrategia cuando se enfrentan a equipos grandes.

Monitorear la condición de los jugadores de la selección nacional

Eduardo también destacó el estado de varios jugadores que recién regresaban del campo de entrenamiento de la selección. Aseguró que vigilaría su estado físico y mental para que estuvieran listos para presentarse en el partido contra Persija.

«Hemos analizado partidos anteriores y seguimos comunicándonos con los jugadores que acaban de regresar. Seguiremos sus condiciones para Gali y otros», dijo.

Con la nueva estrategia preparada, Eduardo espera que Persebaya pueda desempeñarse de manera óptima frente al público y brindar el mejor entretenimiento a los fieles seguidores de Bonek.

Gran prueba al inicio de la temporada

Persija Jakarta es conocido como un equipo fuerte con jugadores experimentados. Eduardo es consciente de que este partido será una dura prueba para Persebaya, pero es optimista de que su equipo pueda parecer sólido y lograr resultados positivos.