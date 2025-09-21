El entrenador de Montreal Canadiens exige urgencia de la ex selección No. 1

El Montreal Canadiens Hizo los playoffs de la Copa Stanley en 2025. Fue una carrera sorprendente, especialmente teniendo en cuenta su lento comienzo de temporada. Pero gracias a una mano firme del entrenador Martin St. Louis, y un aumento de la segunda mitad de Juraj Slafkovsky, hicieron la postemporada.

Muchos dudaron del equipo el año pasado. Y esta duda permanece a pesar de un gran swing en la temporada baja. Los canadienses negociaron por Noah Dobson en un trato con el New York Islanders en el Draft de la NHL 2025. Dobson le da a este equipo dos defensores de calibre No. 1, junto a la joven estrella Lane Hutson.

Los canadienses abrieron su campo de entrenamiento la semana pasada. Durante sus primeras prácticas, el mensaje de St. Louis fue claro. Necesitaba ver más urgencia de este equipo. Necesitaban desempeñarse a un alto nivel durante todo el año, sin importar en qué lugar se jugaran los juegos.

St. Louis necesita especialmente ver esta urgencia de Slafkovsky. La ex selección general del draft número 1 ha convertido en buenas actuaciones en las últimas dos temporadas. Sin embargo, ha tenido algunos comienzos muy lentos cada año. St. Louis está buscando evitar eso, y él hizo ese mensaje fuerte y claro.

«Comienza con el jugador», dijo, a través de Eric Engels de Sportnet. «No puedes tomar la mano de todos, y ya no tiene 18 años. Es mayor, es más maduro, tiene experiencia. ¿Cómo mides si alguien tiene hambre? No estoy hablando de hambre de comida, sino hambriento de éxito. Para mí, es urgencia».

Juraj Slafkovsky de Canadiens responde al mensaje de urgencia

Los comienzos lentos de Slafkovsky son ciertamente frustrantes. Pero no hay nadie en el planeta que esté más frustrado que el mismo canadiense. Escuchó las palabras de su entrenador en la práctica. Y admitió que había cosas que no encontró la urgencia para hacer hasta más tarde en la temporada.

«Faltaban algunas cosas en mi juego, pero creo que descubrí lo que necesitaba hacer», dijo, a través de Engels. «Tal vez no me comprometí a hacer todas las cosas que necesitaba hacer en los últimos dos años, y comencé a hacerlo a la mitad de la temporada».

Slafkovsky señaló que jugar batallas de disco duras y ganadoras y goles son importantes distintivos de su juego. Y descubrió que no se puso en marcha hasta la mitad de la temporada. Espera que este año sea un caso diferente, y que pueda encontrar consistencia durante toda la temporada regular.

La demanda de urgencia de Martin St. Louis va más allá de Slafkovsky

Slafkovsky es un ejemplo de un jugador que necesitaba mostrar más urgencia. Y hay lógica detrás de por qué St. Louis lo mencionó específicamente. Sin embargo, este mensaje se aplica a todo el equipo.

Los Canadiens llegaron a los playoffs en el último momento de la temporada pasada. Montreal se hizo una buena cuenta de sí mismos contra el Capitales de Washington. Sin embargo, hay muchas dudas sobre la capacidad de este equipo para hacer la postemporada nuevamente. Necesitan mostrar a todos los que son reales, y eso comienza ahora, no en octubre o enero.

«El hockey Shinny ha terminado, (el verdadero hockey) tiene que comenzar ahora», dijo St. Louis, a través de Engels. «La decisión que tomas con el disco en la zona neutral, tiene que comenzar ahora. Cómo su alarma se apaga de la ofensiva a la defensa, ahora tiene que comenzar. La forma en que jugamos en nuestra zona D, ahora tiene que comenzar …»

Los canadienses abren su temporada regular 2025-26 contra el Toronto Maple Leafs el 8 de octubre.