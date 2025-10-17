El entrenador de Merab Dvalishvili revela sus locos planes para UFC 2026

Merab DvalishviliEl entrenador de John Wood, compartió recientemente sus ideas sobre los audaces planes de UFC del campeón de peso gallo para 2026. Wood cree que ‘La Máquina’ continuará esforzándose más allá de sus logros actuales.

Dvalishvili ya defendió con éxito su campeonato de peso gallo tres veces este año. el derroto Umar Nurmagomédov, Sean O’Malleyy Cory Sandhagen de manera impresionante. ‘La Máquina’ está lista para defender nuevamente su título en UFC 323, donde se enfrentará Petr Yan.

Dvalishvili se está volviendo más popular gracias a sus recientes actuaciones y su creciente presencia en las redes sociales.

UFC 323 podría ser una noche histórica y también un hito en la carrera de Dvalishvili. El georgiano puede convertirse en el primer peleador en la historia de UFC en realizar cuatro defensas exitosas del título en un solo año.

Durante una entrevista con Hogar de la luchaWood reveló que Dvalishvili ya está planeando un 2026 más ocupado. El entrenador de Syndicate MMA cree que es muy probable que se realicen cinco peleas en 2026 si Dvalisvhili derrota a Yan.

“[Dvalishvili’s] Tengo planeado el próximo año. Ya tiene cuándo quiere pelear a continuación y la pelea después de esa», dijo Wood. «Este hombre está bastante loco, después de establecer este récord, intentará romperlo el próximo año. Lo sé.»

John Wood revela que Merab Dvalishvili ya regresó a entrenar

Wood también reveló que Dvalishvili volvió a entrenar pocos días después de su pelea con Sandhagen en UFC 320. Ganó la pelea por decisión unánime después de una actuación abrumadora. Dominó con su ritmo implacable y constantes derribos.

Incluso después de una pelea completa de 25 minutos, Dvalishvili no mostró signos de agotamiento. Su increíble cardio le ha valido elogios tanto de su entrenador como de sus compañeros de equipo. Todos hablan muy bien de su rutina única de entrenamiento y sparring.

Wood explicó que Dvalishvili voló a Nueva York para aparecer en El show de Ariel Helwani. Una vez que regresó, inmediatamente volvió a entrenar en Sindicar MMA.

“[Dvalishvili’s] He vuelto toda la semana. fue a ariel [Helwani’s show] vivir, voló de regreso, tuvo su [expletive] «En el gimnasio temprano a la mañana siguiente, y de nuevo», dijo Wood a Home of Fight. «Aterrizó y se fue directamente al sparring. Entonces, teníamos sus rondas en jaula reservadas, llamó con anticipación y dijo: ‘Quiero estos tiempos, quiero a esta gente, vámonos’”.

Añadió:

«Este tipo no hace las cosas como muchos campeones o mucha gente a este nivel. Él hace cosas que son simplemente diferentes».

El compañero de equipo de Dvalishvili revela que peleó el día de UFC 320

Compañero de equipo de Dvalishvili en Syndicate MMA, Khalil Rountreereveló que el campeón de peso gallo hizo sparring el día de UFC 320.

Competir en una pelea de cinco asaltos es físicamente exigente para los peleadores. Sin embargo, esto no desconcertó a Dvalishvili. Logró realizar cinco rounds completos el mismo día de su pelea.

hablando con PODCAST DE JAXXONRountree compartió sus ideas sobre la increíble ética de trabajo de Dvalishvili. Enfatizó que los hábitos de entrenamiento del campeón de peso gallo son inigualables.

«A las 12:00 pm del día de la pelea, el sábado 4 de octubre, Merab peleó cinco rounds en la jaula en vivo el día de su pelea porque eso es lo que él es», dijo Rountree. «Ni siquiera medio día antes de que tenga que estar en la arena para dar la pelea más importante de su carrera. Así es él, no puedes recuperarlo».