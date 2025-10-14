El entrenador de Maple Leafs envía un mensaje severo a William Nylander

El Hojas de arce de Toronto han perdido partidos consecutivos y el entrenador Craig Berube ha convocado al delantero estrella William Nylander.

Nylander tiene sólo 3 tiros a portería en 3 partidos, lo que no es suficiente para el delantero estrella. Aunque Nylander tiene un gol y 3 asistencias, Berube quiere más del jugador estrella y le envió un mensaje severo tras la derrota del lunes.

“Willy necesita más inyecciones”, Berube dicho después de la derrota del lunes. «No tiene suficientes tiros. En Detroit, no tuvo muchos. Tuvo uno o dos esta noche. Necesita atacar más, necesita disparar más. Tiene que estar más adentro. Necesitamos más de él.

Berube admite que no está seguro de por qué Nylander está lanzando más el disco, pero dijo que planea hablar con Nylander sobre por qué no ha sido más agresivo.

«Hay turnos y momentos en los que patina, pero no es suficiente», añadió Berube. «Se trata un poco de los nuevos compañeros de línea, pero no sé exactamente qué es. Tendré una conversación con él y veré dónde se encuentra y qué está pasando».

Nylander tendrá la oportunidad de ser más agresivo y lanzar más el disco el martes, cuando los Maple Leafs reciban el partido. Depredadores de Nashville.

Las hojas de arce pueden recuperarse mucho de las pérdidas

A pesar de que Toronto perdió juegos consecutivos, los Maple Leafs creen que hay muchos aspectos positivos que sacar.

Toronto se recuperó de estar perdiendo 2-0 el lunes, lo que alegra al equipo. Aunque los Maple Leafs se quedaron cortos, Auston Matthews cree que hay muchos aspectos positivos que sacar.

«Pensé que era un buen juego», dijo Matthews. «Definitivamente, ese es más el estilo de juego y la forma en que queremos competir durante 60 minutos, el tipo de juego que queremos jugar. Fue un buen juego de hockey, pensé que jugamos bien. Habrá noches como esa en las que terminarás en el lado equivocado, pero creo que hay mucho que podemos aprender de este juego».

Berube, por su parte, también se mostró contento con el esfuerzo del equipo, pese a perder el segundo partido consecutivo.

«En mi opinión, fueron 60 minutos buenos y sólidos. Pensé que controlamos el juego», dijo Berube después del partido. «Hubo muchas oportunidades para anotar. No fueron suficientes. Ésa es la conclusión. Probablemente no deberíamos haber concedido el gol de 2 contra 1».

Toronto ha tenido un comienzo 1-2.

Nylander ‘agradecido’ de jugar para Toronto

Berube criticó a Nylander en gran parte por lo bueno que puede ser ofensivamente.

El técnico de los Maple Leafs quiere que Nylander controle más el juego, cosa que es capaz de hacer.

Mientras tanto, Nylander también es líder para Toronto y esta agradecido jugar para los Maple Leafs.

«Estoy agradecido de jugar aquí, de vivir aquí. Lo he hecho durante toda mi carrera. Es todo lo que he conocido», dijo Nylander. NHL.com. «Devolver y ayudar a las personas que necesitan ayuda, creo que es muy especial. Siempre he sido así. Quiero decir, estoy agradecido por lo que tengo y, ya sabes, comparto un poquito».

Nylander está en el segundo año de su contrato de ocho años y 92 millones de dólares.