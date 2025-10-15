El entrenador de Malasia e Irak está confundido sobre la posibilidad de que Arabia Saudita sea sede de las eliminatorias para el Mundial de 2026

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Irak, Graham Arnoldemitió duras críticas a la implementación de las Cualificaciones Copa del Mundo 2026 Zona asiática. Mencionó las grandes ventajas obtenidas por Arabia Saudita e incluso incluyó el nombre de Malasia en la rueda de prensa posterior al partido final de la cuarta fase.

Lea también: Escribe un mensaje largo sobre el fracaso de la selección, no hay palabra ‘lo siento’ de Patrick Kluivert



Irak se enfrenta a Arabia Saudita en el partido final de la cuarta fase de la Clasificación para el Mundial 2026. Ambos equipos tienen la ambición de conseguir un billete directo a la ronda final tras eliminar a la selección de Indonesia. Sin embargo, el candente duelo terminó sin goles.

Un empate 0-0 le dio a Arabia Saudita el derecho de avanzar directamente a la Copa del Mundo de 2026 como ganadora de grupo gracias a su productividad goleadora superior a Irak. Mientras tanto, los Leones de Mesopotamia tienen que emprender un camino sinuoso hasta la quinta ronda y los playoffs entre confederaciones.

Lea también: Más popular: La selección nacional de Indonesia recibe repentinamente buenas noticias de la FIFA, ¿Kluivert es despedido por el PSSI?



Después del partido, Graham Arnold no pudo ocultar su decepción. Consideró que el sistema y la programación del torneo son muy beneficiosos para los equipos anfitriones como Arabia Saudita y Qatar.

«Nunca he visto un sistema de play-off como éste en mi vida. Cuando entrené a Australia, dijeron que los play-offs no se disputarían en los países participantes. Ahora dos equipos se clasifican con la ventaja de jugar en casa y seis días de descanso», dijo Arnold, citado por Arriyadiyah.

Lea también: AS Trencin celebra la llegada de Marselino Ferdinand



«Es muy extraño, el equipo local tiene seis días de descanso, mientras que el equipo visitante que viene del extranjero sólo tiene tres días. Esto también fue discutido por [Carlos] Queiroz, seleccionador de Omán», prosiguió.

En la cuarta fase de clasificación, la AFC nombró anfitriones a Arabia Saudita y Qatar. Qatar recibe a los Emiratos Árabes Unidos y Omán, mientras que Arabia Saudita recibe a Irak e Indonesia. El calendario de partidos del equipo visitante está mucho más ocupado que el del equipo anfitrión.

Arnold admitió que estaba sorprendido por la decisión de la AFC, que inicialmente se dijo que elegiría una ubicación neutral como Malasia, pero que al final proporcionó grandes beneficios a los dos países mejor clasificados.

«Nos dijeron que los play-offs se jugarían en un lugar neutral como Malasia, pero de repente anunciaron que los dos equipos mejor clasificados serían los anfitriones», dijo Arnold decepcionado.