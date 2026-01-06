El entrenador de los Vikings es posible objetivo de los Browns después del despido de Kevin Stefanski

El 5 de enero, el marrones de cleveland anunció que han despedido al entrenador en jefe Kevin Stefanski después de seis temporadas con el equipo, y ahora un Vikingos de Minnesota El entrenador es un potencial candidato para reemplazarlo.

La búsqueda del sustituto de Stefanski ya está en marcha y, según se informa, están surgiendo varios nombres como posibles candidatos. Mary Kay Cabot de Cleveland.com informó el 5 de enero que el coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores, es uno de los nombres que los Browns están considerando para reemplazar a Stefanski.

“Flores fue entrevistado para el puesto de coordinador defensivo de los Browns en 2023 cuando pasó a Schwartz, pero a los Browns realmente les agradó”, escribió Cabot. “Flores maneja una defensa 3-4, que no encaja con Myles Garrett, pero los Browns están anteponiendo el liderazgo y la cultura al esquema.

“Fue entrenador en jefe de los Dolphins (2019-21) y tuvo un papel defensivo senior con el Acereros. Las defensas de Flores son conocidas por su disciplina, creatividad y juego físico”.

Los Browns terminaron la temporada 2025 con marca de 5-12, marcando su segundo último lugar consecutivo en la AFC Norte y su cuarta campaña perdedora con Kevin Stefanski.

«Tenemos una enorme gratitud por el liderazgo de Kevin en los Cleveland Browns durante las últimas seis temporadas», dijeron los propietarios de los Browns, Jimmy y Dee Haslam, el lunes en un comunicado (h/t ESPN).

«Es un buen entrenador de fútbol y una mejor persona aún. Apreciamos todo su arduo trabajo y dedicación a nuestra organización. pero nuestro Los resultados de las dos últimas temporadas no han sido satisfactorios y creemos que es necesario un cambio en el puesto de entrenador en jefe”.

Brian Flores en el radar de los Raiders para el trabajo de HC

Además, si los Browns lo ven como uno de los principales candidatos, tendrán que tomar medidas con bastante rapidez.

Es el 4 de enero. se revela un informe de Mike Florio de Pro Football Talk que el propietario minoritario, Tom Brady, probablemente tenga mucho que decir en la búsqueda, y tiene sus ojos puestos en un par de ex Patriotas de Nueva Inglaterra.

«Actualmente circula el rumor de que, una vez que Brady se arremangue (aunque también use un guante y un reloj caro), defenderá la incorporación del coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores», escribió Florio en un artículo publicado el 4 de enero.

“Según se dice, Flores sería el entrenador en jefe, y el ex Gigantes El entrenador Brian Daboll sería el coordinador ofensivo. Al igual que Flores, Daboll tiene una amplia experiencia con Patriot Way. Daboll estuvo allí durante las primeras tres victorias en el Super Bowl de la era Brady/Belichick, y en dos del segundo trío de campeonatos”.

Vikings quieren mantener a Brian Flores como coordinador defensivo

El 28 de diciembre, el entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, habló con los periodistas y compartió sus pensamientos sobre el futuro de Flores.

«Tenemos [had contract extension talks]; se remonta a mucho antes de esos informes”, O’Connell dijo a los periodistas. “Hemos tenía reciente [and] muy bien diálogo. Flo sabe que lo amo. Él era el tipo que hace tres años identifiqué para traer aquí, y el crecimiento, y simplemente nuestra relación, y lo que él significó para mí personalmente. es tan masivo.

«Eso ni siquiera se toma en cuenta lo que ha podido hacer defensivamente para nuestro equipo y ha sido una parte tan importante para ayudarnos diariamente, minuto a minuto, a capear las diferentes tormentas que tuvimos que atravesar este año. Las cosas están en un lugar realmente positivo en este momento. Quiero absolutamente que Brian Flores sea el coordinador defensivo de los Minnesota Vikings mientras podamos tenerlo».