El entrenador de los Titanes de Tennessee no está contento con Ward

El Titanes de Tennessee Ahora son 0-4 y no hay muchas esperanzas en Nashville. Ha habido preguntas sobre el quarterback CamisaLa madurez, la seguridad laboral del entrenador en jefe Brian Callahan e incluso fueron acusados ​​de no queriendo estar en el campo en un momento.

Tras el vergonzoso 36-0 del domingo, la blanqueada de 26-0 perdió ante el Houston TexansWard dio una evaluación bastante honesta del rendimiento de todo el equipo cuando dijo: «tenemos culo. «

Los comentarios frotaron a algunas personas de la manera incorrecta y se le preguntó a Callahan al respecto el miércoles.

«Es un jugador joven» Dijo Callahan. «Él es la elección general número 1, es la cara de la franquicia, por así decirlo. Tiene altas expectativas para sí mismo, y tenemos altas expectativas a su alrededor, y todos queremos conocerlas.

«Su habilidad para estar en ese centro de atención, en ese momento es un proceso creciente para él. Está creciendo, creo que está empezando a comprender el peso de sus palabras: lo que significan esas cosas cuando habla y todos escuchan y observan. Y aunque sigue su comentario con muchas de las cosas correctas, es la línea única que se toma».

Cam Ward dice que los comentarios fueron exagerados por los fanáticos y los medios de comunicación

Por lo que vale, siento por Cam. Es un tipo que no está acostumbrado a perder quién está ahora en un equipo que está. Su comienzo 0-4 para el 2025 NFL La temporada significa que ahora han perdido 10 juegos consecutivos que se remontan al año pasado. Ellos vencer a los tejanos el 24 de noviembre y había perdido cinco de los seis juegos antes de eso.

Ellos van a volar sin importar qué, ya sea bueno o malo para el Titanes«, Dijo Ward.» Estamos tratando de ganar juegos de fútbol, ​​y eso es lo más importante, y eso es lo que estamos tratando de hacer esta semana «.

Al ver el video de la conferencia de prensa de Callahan, no parece demasiado emocionado por la reacción posterior al juego de Cam. Probablemente sea comprensible considerando decir «We Ath» realmente lo dice todo y se refleja mal en el entrenador en jefe.

¿Tyjae Spears ayudarían a Cam Ward?

El Titanes Recibí buenas noticias esta semana. Es decir, si considera que las «buenas noticias» son del tipo que no dañará los problemas existentes del equipo.

El corredor Tyjae Spears ha sido designado para regresar a la práctica y al Titanes‘Correr el juego podría usar algo de ayuda. Aún más que un buen ala cerrada, un juego de carrera es el mejor amigo de un mariscal de campo joven. Si Spears es o no un tipo de solución al juego de ejecución depende de la interpretación.

«Vamos a ver dónde está y ver cuánto puede manejar desde un punto de vista de acondicionamiento y carga». Callahan dijo de Spears. «Pero ciertamente, nos gustaría tenerlo involucrado. Trae un elemento explosivo y un cambio de ritmo que será bueno para nosotros. Con la esperanza de involucrarlo lo más rápido posible».

Ward probablemente espere que él también pueda ayudar. Si no recibe ayuda pronto, toda esta operación se desmoronará. Cam no irá a ningún lado pronto, pero sus entrenadores y compañeros de equipo probablemente lo sean.