El entrenador de los Lions, Dan Campbell, hace una firme declaración sobre el plan para el final de temporada

Es posible que los Detroit Lions hayan quedado eliminados de la contienda por los playoffs con la derrota de la semana pasada ante los Vikingos de Minnesotapero el entrenador en jefe Dan Campbell no está listo para hacerlo.

Los Lions tenían pocas esperanzas para la postemporada cuando viajaron a Minnesota el día de Navidad, y vieron cómo esas esperanzas se desvanecían mientras luchaban en la ofensiva en la derrota por 23-10. Los Lions quedaron eliminados de la contienda por los playoffs, resultado que se volvió aún más amargo cuando el Empacadores de Green Bay perdió y dejó la puerta abierta a que los Lions se colaran en la postemporada si hubieran podido vencer a los Vikings.

A pesar del decepcionante final, Campbell dijo a los periodistas esta semana que no planea eliminar a sus titulares en el final de temporada contra los Osos de chicago.

Dan Campbell presenta el plan de juego

Campbell dijo a los periodistas el lunes que solo daría descanso a los titulares si tuvieran una lesión que necesitara curación, pero por lo demás esperaba que todos los jugadores disponibles participaran en el juego.

«Creo que si estamos sentados en el límite, y el jugador podría ser difícil (jugar) o creemos que se están preparando para un riesgo a largo plazo, entonces no, no vale la pena», dijo Campbell. vía Detroit News. «Pero si son cosas que no se sienten bien, son golpes y moretones, entonces no, es como el siguiente juego».

No está claro qué significa eso para el receptor estrella Amon-Ra St. Brown, quien fue eliminado de la derrota ante los Minnesota Vikings en el último minuto y ha estado sufriendo lesiones de rodilla y tobillo.

Campbell tampoco quiere usar el final de temporada como una audición para la plantilla del próximo año, diciendo que no priorizará jugar con jugadores jóvenes sobre los veteranos.

«Creo que si los muchachos no pueden ir debido a una lesión, entonces irá el siguiente, joven o viejo, o joven o veterano, debería decir», dijo Campbell. «El próximo mejor chico disponible».

Dan Campbell derriba las especulaciones de Jared Goff

Campbell también utilizó una aparición de radio el martes para sofocar cualquier rumor persistente de que el equipo podría dejar atrás al mariscal de campo Jared Goff. Aunque Goff y la ofensiva tuvieron problemas contra Minnesota, cometiendo seis pérdidas de balón, Campbell dijo que el equipo no tiene planes de dejar a Goff después de esta temporada.

«Jared Goff es un semental», dijo Campbell durante su aparición en 97.1 El billete. «Es un semental absoluto. Somos afortunados de tenerlo como mariscal de campo. Es un mariscal de campo ganador en esta liga. Jugó a un nivel muy alto durante toda la temporada. Jugó incluso mejor que el año anterior, y ha seguido jugando mejor.

«Estamos agradecidos de tenerlo. Estoy agradecido de tenerlo. Es un semental absoluto. Es un profesional. No irá a ninguna parte».

Los Lions tuvieron una de las mejores ofensivas de la liga bajo la dirección de Goff en 2023 y 2024, pero tuvieron problemas después de la salida del coordinador ofensivo Ben Johnson después de la última temporada. Los Lions se reunirán nuevamente el domingo con Johnson, quien asumió como entrenador en jefe de los Bears y los llevó a un récord de 11-5.