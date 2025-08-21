El entrenador de los Jefes, Andy Reid, siguió un secreto impactante durante 15 meses

El entrenador en jefe de los Jefes de Kansas City, Andy Reid, de 67 años, ingresará a su 27º año de entrenamiento en la NFL cuando su equipo inicie la temporada de la NFL el 5 de septiembre contra los Chargers de Los Ángeles. En São Paulo, Brasil. Y sin lugar a dudas, Reid ha reunido una de las carreras de entrenamiento de la NFL más exitosas de todos los tiempos.

Con tres anillos del Super Bowl, ata el legendario entrenador de San Francisco 49ers Bill Walsh, y los Washington Redskins (como se les llamó) Joe Gibbs para tercero en la lista de todos los tiempos. Buscará esta temporada para agregar a su total de 301 victorias en la temporada regular de su carrera, Cuarto más.

Reid uno de los entrenadores de la NFL más famosos

Reid también tiene la distinción de ser el único entrenador en la NFL en ganar al menos 100 juegos con dos franquicias diferentes. Antes de hacerse cargo de Kansas City, donde entrenará su 13ª temporada, Pasó 14 como entrenador en jefe de las águilas de Filadelfia.

Con todos sus logros, Reid es un imán para la publicidad. Así que fue especialmente sorprendente el miércoles cuando un periódico local reveló que el nativo de Los Ángeles, California, ha sido Mantener con éxito un incidente impactante Eso ocurrió en mayo del año pasado, y eso podría haber causado consecuencias graves, incluso fatales para él, completamente en secreto.

Hasta ahora.

Disparo disparado en la oficina de Reid

De acuerdo a Informes de Sam McDowell de La estrella de Kansas City El periódico publicado el miércoles, Reid estaba sentado en su oficina en la instalación de práctica de los Chiefs poco después de la medianoche del 4 de mayo de 2024, cuando un disparo atravesó una ventana de vidrio y pasó a solo 15 pies de donde Reid estaba sentado en ese momento.

Ninguno de Reid no ninguna otra persona resultó herida en el tiroteo. Pero las balas también golpearon un área en el tercer piso de la instalación, una historia por encima de la oficina de Reid y una unidad de aire acondicionado fuera del edificio.

Reid y los Chiefs han logrado de alguna manera mantener en secreto el incidente aterrador, incluso después Un tiroteo masivo el 28 de julio de este año en la sede de la NFL en Park Avenue en la ciudad de Nueva York que mató a cuatro personas.

Vidrio a prueba de balas ahora instalado

El entrenador ahora tiene un vidrio a prueba de balas instalado en su lugar de trabajo, según el Estrella Informe, una medida tomada incluso antes de que la NFL enviara un memorando a raíz del tiroteo en julio, recomendando nuevas medidas de seguridad duras para todos los equipos de la NFL.

El Departamento de Policía de Kansas City también mantuvo el incidente de tiroteo de Reid fuertemente sellado, pero el Estrella Obtuvo lo que llamó «un escaso informe de incidentes», utilizando la «Ley Sunshine» del estado de Missouri, que requiere la liberación de registros y documentos del gobierno y policial.

«El departamento se negó a proporcionar más informes de investigación o suplementarios, citando la investigación en curso», según el periódico. La policía todavía está tratando el incidente como un caso abierto, y no se han realizado arrestos ni sospechosos identificados públicamente.

«El episodio llega en un momento en que los Jefes han establecido un perfil mundial, con sus juegos y jugadores estrella aumentando su huella internacional. Son los sujetos de un nuevo documental de ESPN y recientemente han comenzado a referirse a sí mismos como ‘el equipo mundial'», según el Estrella informe.