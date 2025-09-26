El entrenador de los Florida Panthers responde a la lesión de Aleksander Barkov

El Panteras de Florida se estaban preparando para su próximo juego de pretemporada el jueves. Desafortunadamente, el equipo recibió un golpe potencialmente brutal durante la práctica. El capitán de los Panthers, Aleksander Barkov, parecía sufrir una lesión sin contacto y tuvo que ser ayudado al hielo.

Barkov es una pieza extremadamente importante para este equipo de los Panthers. Ha capitaneado la franquicia desde la temporada 2018-19 de la NHL. Se ha convertido en una estrella en esta liga. Y él tiene llevó a este equipo a los campeonatos consecutivos de la Copa Stanley.

Los Panthers están lidiando con múltiples lesiones. Esto incluye la lesión a la compañera estrella Matthew Tkachuk, quien saldrá durante casi la primera mitad de la temporada 2025-26 de la NHL. Si la lesión de Barkov es a largo plazo, estarán sin dos de sus mejores jugadores durante bastante tiempo.

El entrenador en jefe Paul Maurice dijo que el equipo no sabrá más sobre Barkov hasta el viernes. Él habló con el equipo Siguiente mentalidad de hombre Sin embargo, a raíz de esta lesión. No importa lo que diga el informe de lesiones. El trabajo del equipo sigue siendo el mismo.

«Está más allá de nuestro control», dijo Maurice, a través de NHL.com. «Tenemos que aprender a ganar juegos de hockey sin buenos jugadores y si esa es la adversidad o la prueba que enfrentamos este año, entonces eso es lo que vamos a hacer. Quiero decir, no soy un médico. Cualquiera que sea el informe no afectará la forma en que manejamos eso al día siguiente».

Aleksander Barkov es una leyenda de los Panthers

La importancia de Barkov para el actual equipo de Florida no puede ser subestimado. Sin embargo, su importancia para la organización Panthers en su conjunto puede no ser capaz de expresarse en meras palabras.

La franquicia de los Panthers no encontró mucho éxito antes de la llegada de Barkov. Tuvieron una aparición en la final de la Copa Stanley, que llegó en 1996. Y habían fluctuado entre el contendiente de playoffs y el alimentador de fondo.

Como se mencionó, Barkov ha llevado a los Panthers a dos tazas consecutivas de Stanley. Más que esto, ha grabado su nombre en la historia de la franquicia. Él es el actual líder de todos los tiempos en goles, cano y puntos. También es el único jugador de los Panthers que juega más de 800 juegos con la franquicia.

Barkov ya es una leyenda de la franquicia. En muchos sentidos, él es el corazón y el alma de este equipo. Perder al capitán es ciertamente un golpe en el hielo. Fuera del hielo, puede tener un impacto aún mayor.

Florida avanzará sin importar qué

Maurice nunca ha estado interesado en poner excusas. Ha visto que suceden muchas cosas en su larga carrera. Pero nunca ha lamentado lesiones. Suceden y él entiende eso. Esta actitud no está cambiando ahora.

«Si (Barkov está) fuera de la alineación en la noche de apertura, o si pierde un juego de exhibición, o si está fuera a largo plazo, simplemente no va a afectar ese día», dijo Maurice, a través de NHL.com. «Tenemos que ganar el juego de hockey. Tenemos que prepararnos para ello. Eso es todo».

Con suerte, Barkov evitó una lesión importante y puede regresar más temprano que tarde. Los Panthers comienzan su búsqueda de una tercera Copa Stanley el 7 de octubre contra Connor Bedard y el Chicago Blackhawks.