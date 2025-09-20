El entrenador de los comandantes tiene palabras fuertes para Brock Bowers de los Raiders

El Las Vegas Raiders‘La ofensiva ha sido impredecible en los primeros dos juegos de la temporada 2025 de la NFL. Después de una semana 1, gane sobre el Patriotas de Nueva Inglaterrael plateado y el negro lucharon poderosamente en la semana 2 contra el Chargers de Los Ángeles.

El mariscal de campo Geno Smith completó 24 de 43 pases para 180 yardas, pero lanzó tres intercepciones y no pudo llegar a la zona final. Las Vegas también ha tenido problemas en el suelo, con el novato Ashton Jeanty aún por llegar a 20 acarreos en un solo juego esta temporada.

Uno de los jugadores ofensivos de los Raiders que el Comandantes de Washington Buscará quitarle a Smith el ala cerrada Brock Bowers. El coordinador defensivo de los comandantes, Joe Whitt Jr., buscará limitar el impacto de la estrella en el juego, pero hay mucho respeto por el jugador.

«Un ala cerrada dinámica y joven de que cuando hablas de ser una de las mejores amenazas de recepción, casi tienes que tratarlo como un receptor», dijo Whitt (H/T Raiders.com). “Es solo un jugador dinámico.

«Recuerdo haberlo visto cuando estaba en Georgia cuando era un estudiante de primer año y yo estaba como, si saliera, probablemente sería el primer ala cerrada en ser reclutado si salía como un estudiante de primer año. Entonces, me respeto mucho».

¿Puede Brock Bowers aprovechar la defensa de Washington?

Una razón importante por la que los comandantes querrán limitar el impacto que Bowers puede tener en el juego es por el daño que Packers de Green Bay‘Tucker Kraft causó en la pérdida de la Semana 2 de Washington.

Kraft registró seis recepciones para 124 yardas y un touchdown, por lo que el ex jugador de la NFL Robert Griffin III aconsejó a Las Vegas que replicaran esta fórmula para asegurar una victoria.

«Honestamente, esta semana [the Raiders] Tenga algunos desajustes bastante buenos contra la defensa de este comandante en la sala de ala cerrada «, Griffin dijo en «The Silver and Black Show.« «La semana pasada, los comandantes de Washington cedieron 156 yardas que recibieron a las alas cerradas de los Green Bay Packers.

«Entonces, si Brock Bowers está saludable y, con suerte, puede sacar ese aparato ortopédico o estar un poco más cómodo con él, debería ser un día de campo para ellos en el medio del campo».

Será interesante ver si el coordinador ofensivo Chip Kelly puede usar lo que Kraft hizo contra los comandantes y hacer que Bowers explote el centro del campo.

Los asaltantes siguen siendo cautelosos con Brock Bowers

Informe de lesiones de la Semana 3 de los Raiders Listó a Bowers como participante limitado el 18 de septiembre, marcando el progreso de la práctica de apertura de la semana pasada cuando no salió al campo en absoluto.

La semana pasada, se sentó por completo las dos primeras prácticas, por lo que registrar otra sesión limitada representaría otro paso alentador. Esa es una señal positiva para sus posibilidades de adaptarse a los comandantes, aunque su estado se volverá más claro a medida que avanza la semana.

A través de dos juegos esta temporada, Bowers ha dibujado ocho objetivos y ha transportado cinco atrapadas cada vez. Sin embargo, la producción ha variado: explotó para 103 yardas en la Semana 1, pero logró solo 38 en la Semana 2.