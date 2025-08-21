El entrenador de los comandantes enfatiza el esfuerzo por la ansiedad

Como el Comandantes de Washington Pulgada más cerca de finalizar su lista de 53 hombres, el entrenador en jefe Dan Quinn le recuerda a sus jugadores una verdad simple: concéntrese en lo que puede controlar. Para muchos en la burbuja de la lista, esta época del año está llena de ansiedad e incertidumbre. Pero Quinn insiste en que la clave para sobrevivir a las decisiones de la lista no radica en contar puntos, sino en dar su mejor rendimiento adelante.

«Todo es parte del proceso, y esta época del año puede ser el más desafiante para los jugadores que pueden verse en la burbuja de la lista o la burbuja del equipo de práctica», explicó Quinn. «Y solo tratas de alentarlos, hombre, como, ‘Trate de no contar, el mejor pie hacia adelante, ¿cómo se ve mejor?’ Y he visto mucho de eso de los chicos en la práctica «.

Los comandantes, que continúan dando forma a una identidad bajo el liderazgo de Quinn, están construyendo una cultura del equipo basada en la competencia y el apoyo mutuo. Los jugadores están luchando duro por los lugares de lista limitados, pero Quinn enfatiza que la energía debe ser positiva. «No te metas en el negocio de contabilidad», dijo Quinn. «Como lo que sea tu mejor».

Ese mensaje resuena en un vestuario lleno de veteranos, jugadores jóvenes y adiciones tardías que saben que cada representante de práctica podría definir su futuro.

Adiciones tardías presentando su caso

Quinn destacó dos adiciones recientes que han impresionado rápidamente: esquinero veterano Antonio Hamilton Sr. y tackle ofensivo George Fant.

Hamilton, conocido por su versatilidad, ya ha tenido un impacto al contribuir en la defensa y los equipos especiales. Su capacidad para adaptarse rápidamente al sistema de Washington muestra el tipo de determinación que Quinn admira en los jugadores que luchan para hacer la lista. «He visto eso con Antonio; jugó en defensa, jugó en equipos. Me impresionó eso», dijo Quinn.

Fant, quien firmó con los comandantes a principios de semana, agrega una valiosa profundidad a la línea ofensiva. Con 75 inicios de carrera en paradas con los Seahawks, Jets y Texans, aporta experiencia veterana a una unidad que ya cuenta con entrantes Lareme Tunsil y Andrew Wylieasí como novato Josh Conerly Jr. Quinn está ansioso por ver lo que Fant puede contribuir una vez que se acomode. «Agregamos otro nuevo tackle ofensivo en George Fant hoy, así que estaré emocionado de subir al campo con él», señaló.

Estas adiciones reflejan la voluntad de Quinn para adaptarse y desarrollar profundidad en posiciones críticas mientras mantienen el espíritu competitivo que impulsa el campamento de entrenamiento.

La competencia impulsa la cultura

La visión general de Quinn para los comandantes sigue siendo clara: crear una cultura de competencia implacable donde los jugadores se apoyan entre sí mientras presionan por la excelencia. «Hablamos de eso temprano, solo esa competencia de irnos entre ellos y apoyarse mutuamente. Y me gustó lo que he visto desde ese lado», dijo Quinn.

También reconoció el peso emocional que viene con los cortes de la lista. Los jugadores quieren desesperadamente ganar un lugar en un equipo que está generando impulso y tratando de establecerse como un contendiente de playoffs. «Es algo real. Es una emoción real. Quieren que sea mal hacerlo, y saben que este es un equipo del que quieren ser parte», agregó Quinn.

Al mantener el enfoque en el esfuerzo, la preparación y la resistencia, Quinn espera que sus jugadores permanezcan encerrados en las cosas que pueden controlar. La fecha límite de la lista puede aparecer, pero el entrenador en jefe de los comandantes cree que la energía y la mentalidad que se muestran en el campamento dejarán una marca duradera, ya sea que todos los jugadores ganen o no el final 53.

Para Quinn, es más que solo la lista. Se trata de construir una cultura de equipo arraigada en el trabajo duro, la unidad y una negativa a distraerse con el miedo.