El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, llama la atención con su respuesta sobre el retiro de Travis Kelce

Jefes de Kansas City El ala cerrada Travis Kelce podría llegar a su último partido en el Arrowhead Stadium, y el futuro miembro del Salón de la Fama enfrenta crecientes rumores de retiro en los dos últimos juegos de la temporada del equipo.

Si bien Kelce no ha anunciado sus planes para el futuro, su contrato con los Chiefs expira al final de esta temporada y tiene grandes planes personales, ya que se espera que él y su financiadora Taylor Swift se casen en el verano. El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, no tenía más información sobre si Kelce se retiraría, pero sí tuvo grandes elogios para el ala cerrada veterano esta semana.

Andy Reid aprecia las contribuciones de Travis Kelce

Cuando se le preguntó el martes si Kelce se retiraría al final de esta temporada, Reid dijo que no había abordado el tema con el ala cerrada.

Aunque Kelce ha tenido problemas con algunos errores esta temporada, el coordinador ofensivo de los Chiefs, Matt Nagy, ha elogiado al veterano por su juego en el campo y sus habilidades de liderazgo fuera del campo.

«Lo está haciendo muy bien. Habrá algunas rutas que corrió muy, muy bien en su tercer (o) cuarto año en la liga», dijo Nagy. «Pero lo que usa ahora es su habilidad mental. Estos muchachos ven lo que hace y él es capaz de preparar a los demás. Está teniendo un gran año en este momento y creo que eso es lo que hace especial a sus habilidades de liderazgo. La forma en que dirige a estos muchachos es insuperable.

Se informó que Kelce consideró retirarse al final de la temporada pasada, pero estaba motivado para regresar con la esperanza de vengar la derrota del equipo en el Super Bowl. En cambio, los Chiefs se hundieron aún más, luchando por mantenerse por encima de .500 durante la mayor parte de la temporada y siendo eliminados de los playoffs en la Semana 15.

Los Chiefs también perdieron al mariscal de campo Patrick Mahomes por una rotura del ligamento anterior cruzado que puso fin a su temporada, lo que genera aún más incertidumbre sobre el futuro de Kelce.

Kelce dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el 19 de diciembre que sólo se estaba concentrando en los dos juegos que tenía por delante.

«Prefiero mantener el foco de los medios y de todo lo que hay en este equipo en este momento». Kelce dijo. «Todas las conversaciones que tenga con el equipo y todo lo que siga adelante será con ellos. Creo que es un momento único en mi vida. Desafortunadamente, me quedan tres partidos y sé cuándo termina la temporada este año».

Un último gran honor para Travis Kelce

Si Kelce decide colgar sus zapatos después de esta temporada, tendrá un último honor: despedirlo. El ala cerrada lideró a todos NFL jugadores en la votación de los fanáticos para los Juegos de Pro Bowl, y se unió a otros tres jugadores de los Chiefs para ganarse un viaje al juego.

Esta es la undécima vez consecutiva que Kelce llega al Pro Bowl en sus 13 años de carrera.