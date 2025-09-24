El entrenador de los Chicago Blackhawks no se sorprendió por la pérdida de pretemporada ante el ex equipo

El Chicago Blackhawks abrió su pretemporada el martes por la noche. Y Nuevo entrenador en jefe Jeff Blashill Tomó el banco de los visitantes en un edificio muy familiar. Blashill y los Blackhawks se enfrentaron al Detroit Red Wings en Little Caesars Arena en Detroit, Michigan.

Es bastante apropiado ver al entrenador de Blashill su primer juego de Blackhawks, pretemporada o de otra manera, contra Detroit. Pasó siete años en el otro lado del cristal, entrenando a las alas rojas. De hecho, él es el último entrenador en jefe de Red Wings en llevar al equipo a los playoffs.

Sin embargo, eso volvió en 2016. También es el entrenador que vio el final de la racha de playoffs de 25 años de Detroit. Supervisó el desarrollo de algunas de las estrellas actuales de Detroit, a saber, Dylan Larkin. Sin embargo, no encontró éxito en la postemporada, y fue despedido al final de la temporada 2021-22.

Chicago espera que la segunda carrera de Blashill como entrenador en jefe sea mejor. Y creen que puede llevar a Connor Bedard y este grupo hacia la contención de postemporada. Al decir esto, ciertamente hay dolores de crecimiento que esperar.

Los Blackhawks perdieron su primer juego de pretemporada contra Detroit por un puntaje de 3-2. Después del juego, se le preguntó a Blashill sobre el juego. E hizo una admisión bastante honesta, diciendo el rendimiento de su equipo no lo sorprendió.

«Todo es nuevo, los sistemas son nuevos y jugamos como si estuviéramos pensando. Cuando piensas mucho, juegas lento. Nos ganaron a casi todos los discos sueltos», dijo Blashill, a través del periodista de Chicago Sun-Times Ben Pope. «No me sorprendió. Sabía que íbamos a estar cansados ​​y nuestros sistemas aún no son naturales. Estoy de acuerdo con eso. Por eso estamos poniendo el trabajo».

Blackhawks de Jeff Blashill superados por Red Wings

Los Blackhawks no parecían demasiado inspiradores en su presentación inicial bajo Blashill. El nuevo entrenador está implementando nuevos sistemas defensivos para ayudar a mantener a los discos fuera de la red de Chicago. Sin embargo, como señaló el jefe del banco, los jugadores todavía se están acostumbrando a estos sistemas.

Los Blackhawks fueron superados 43-17 en este concurso. Detroit golpeó al portero Arvid Soderblom con tiros durante todo el juego. Al final, 10 jugadores que patinaron para la rueda alada el martes terminaron con tres o más tiros a puerta.

La importancia de la pretemporada ciertamente está en debate. Sin embargo, para un equipo con un nuevo entrenador, un valor innegable de la pretemporada es la ventana al estilo que un nuevo entrenador busca jugar. En su primera presentación, los Blackhawks mostraron que hay mucho que aprender a seguir adelante.

La pretemporada ha aumentado el rendimiento para Chicago

Otro factor en esto es el tipo de equipo de Chicago en este momento. Este no es un equipo contendiente. Tampoco es un equipo preparado para salir de una reconstrucción como los Red Wings. Los Blackhawks todavía están en la fase de construcción.

Como resultado, la pretemporada tiene más importancia. Hay múltiples puntos de lista en juego que ingresan a la temporada 2025-26 NHL. Su rendimiento es importante y está vinculado a su probabilidad de hacer la lista de Blackhawks.

Hay trabajo por hacer, y todavía hay muchas esperanzas para este equipo. Sin embargo, los fanáticos deben vigilar cómo responden estas perspectivas a la pérdida del martes. Podría proporcionar más información a los jugadores que vengan a través de la tubería y cómo encajan con el sistema de Blashill.