El entrenador de los Browns toma una decisión ofensiva firme a pesar de las luchas

El marrones de clevelandLa ofensiva ha sido un problema esta temporada, pero el entrenador en jefe Kevin Stefanski se mantiene firme en su decisión.

Tras la derrota de los Browns por 23-9 ante el Acereros de PittsburghStefanski dijo que no estaba seguro de si continuaría ordenando jugadas ofensivas. Cleveland no logró registrar un touchdown en el juego, pero después de revisar la película, Stefanski confirmó el lunes que seguiría siendo el responsable de las jugadas ofensivas.

«Sí, voy a seguir convocando jugadas, pero quiero enfatizar que tenemos que mejorar en muchas áreas y eso incluye el entrenamiento», Stefanski. dijo el lunes. «Eso incluye cómo enseñamos a nuestros muchachos, cómo los colocamos en diferentes formaciones, las formas en que corres el balón, las formas en que pasas el balón, todo lo anterior».

A pesar de la marrones‘ luchas ofensivas, Stefanski cree que es la mejor opción para mandar las jugadas ofensivas.

Stefanski confía en que la ofensiva podrá dar un giro y mejorar, ya que tiene plena fe en el mariscal de campo novato Dillon Gabriel.

«Sé lo que quieres decir, pero tenemos que hacerlo», dijo Stefanski acerca de que nada es fácil para el marrones ofensa. «Es una cuestión de que los entrenadores pongan a los muchachos en posición para hacer jugadas. Los muchachos hacen jugadas cuando están en posición, haciendo su trabajo. No esperen que nada sea fácil. Ese no es el nombre del juego en este deporte. Pero seguiremos trabajando en ello».

Stefanski cree que los Browns tienen que mejorar

Como Stefanski sigue siendo quien manda las jugadas, sabe que ahora la atención se centra en mejorar el equipo.

El entrenador de los Browns cree que es no solo la ofensapero todo tiene que mejorar y él está comprometido con eso.

“Obviamente, vi la cinta esta mañana y la miré ahora con los jugadores y un montón de áreas en las que simplemente necesitamos mejorar y necesitamos mejorar en todos los aspectos”, dijo Stefanski. «Ofensiva, defensa, equipos especiales, jugadores, entrenadores, lo que sea. Tenemos que ser mejores. Ese será nuestro enfoque. En eso nos concentraremos de cara al futuro para que podamos jugar como un equipo de fútbol y encontrar una manera de ganar. Y obviamente, esta semana tenemos un gran problema con la llegada de Miami a la ciudad. Ese será nuestro único enfoque hoy».

Stefanski cree que con Gabriel listo para su tercera salida consecutivaEstá empezando a sentirse más cómodo en la ofensiva y Stefanski tiene plena confianza en él.

«Sí, creo que el gran objetivo para nosotros es que tenemos que mejorar en todas las áreas, jugadores, entrenadores, lo que sea», añadió Stefanski. «Obviamente, Dillon (Gabriel) está en su segunda apertura. Hay algunas cosas buenas sobre las cuales construir. Está aprendiendo tal como todos los jugadores jóvenes están aprendiendo para nosotros en este momento. Y continuaremos tratando de que haga esas mejoras que hacen los jugadores jóvenes, y también juegue mejor a su alrededor. Ese es nuestro enfoque».

El entrenador de los Browns explica la falta de toques de Judkins

Cleveland no sólo no logró anotar un touchdown contra el Acererospero la ofensiva se volvió pesada contra Pittsburgh.

El corredor novato estrella Quinshon Judkins terminó el juego con solo 12 acarreos para 36 yardas. Mirando hacia atrás en el juego, Stefanski explicó la falta de acarreos de Judkins.

«Sí, obviamente ese juego… si miras el último cuarto, la cantidad de jugadas que tuvimos en ese juego estando abajo por tres puntos nos impidió ejecutar, ya sabes, nuestra ofensiva normal con bases bajas. Pero él es obviamente una parte clave de nuestra ofensiva».

La esperanza es que Judkins sea una parte más importante del marrones‘ ofensiva en la Semana 7 contra el Delfines de Miami.