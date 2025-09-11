El entrenador de los Browns comparte comentarios intrigantes sobre Kicker

El Cleveland Browns Podría tener una controversia de pata, pero el entrenador Kevin Stefanski no espera que eso suceda.

Los Browns liberaron a Dustin Hopkins cuando Andre Szmyt ganó el trabajo de patadas fuera del campo de entrenamiento. Sin embargo, en la Semana 1, Szmyt fue 1 por 2 en goles de campo y 1 por 2 en puntos extray esos puntos demostraron ser cruciales en una derrota de 17-16 ante el Bengals de Cincinnati.

Después del juego, Muchos fanáticos llamaron Para que Szmyt sea cortado, pero Stefanski dice que manejará las tareas de patadas en la Semana 2 ya que el equipo tiene plena confianza en él.

«Lo hará, sí», Stefanski dijo el 10 de septiembreSi Szmyt será el pateador el domingo. «Sabes, joven jugador, solo mejorará. Obviamente, él quiere llegar en esos momentos, esperamos que llegue en esos momentos. Pero al igual que cualquier jugador en nuestra lista, continuaremos mejorando. Tenemos mucha confianza por lo que hemos visto de este joven».

Los marrones no ejerció ningún pateador Esta semana, después de las luchas de Szmyt, mostrando que el cuerpo técnico todavía confía en Szmyt.

Szmyt no fue reclutado en 2023 y pasó la temporada 2024 en la UFL antes de firmar con los Browns y ganar el trabajo de patadas.

Cleveland está en el camino para jugar el Ravens de Baltimore en la semana 2.

Jugadores de Browns Confiden en Szmyt

Stefanski no es la única persona segura en Szmyt.

El mariscal de campo de los Browns, Joe Flacco, y el corredor de estrellas Myles Garrett expresaron su confianza en Szmyt después de la semana 1.

«Por supuesto», Flacco dicho Cuando se le preguntó si es feliz que Szmyt tiene otra oportunidad. «No, todavía no tuve la conversación sobre los dardos. Todavía no hemos jugado esta semana, pero, por supuesto, me alegro. Escuche, de eso se trata esta liga. Es el próximo juego, el próximo juego. Todo lo que realmente importa es lo que vienes hacia adelante.

A pesar de que Szmyt se perdió algunas patadas clave en la Semana 1, está listo para demostrar que sus compañeros de equipo y entrenadores corrieron por continuar creyendo en él en la Semana 2.

«Se siente bien que creyeran en mí. Me sonrojé el fin de semana pasado, solo me concentré en este fin de semana … se siente bien que tenga el apoyo de los compañeros de equipo», dijo Szmyt. «Así que solo quiero salir y poner mi mejor pie adelante y recuperarme».

Szmyt jugó fútbol universitario en Syracuse.

Szmyt centrado en la semana 2

Después de una decepcionante Semana 1, Szmyt dice que ya lo ha sonado y se centra en actuar en la Semana 2.

Szmyt dice que los pateadores necesitan tener un recuerdo a corto plazo, y él dice que es centrado en hacer los ajustes.

«Creo que puse mi mejor pie en la temporada baja, en el campo de entrenamiento, pretemporada», dijo Szmyt. «Entonces, como hablé de eso al final de la pretemporada, golpear al ganador del juego, no dejar que los máximos se vuelvan demasiado altos y no pensar que los mínimos se bajan demasiado. Así que ahora obviamente apesta, pero continúas y avanzas en esta semana».

Szmyt dice que después de ver la película, se dio cuenta de que atravesó la pelota en el último segundo, lo cual es un cambio que puede corregir fácilmente.

«Solo necesito superarlo más y quedarme con la patada», agregó Szmyt.

Szmyt y los Browns son perdedores de 11.5 puntos el domingo.