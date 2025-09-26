El entrenador de los Bears no se detiene en Ashton Jeanty de los Raiders

El Las Vegas Raiders han enfrentado algunas de las defensas de carrera más tacañas de la NFL en sus primeros tres juegos. El Patriotas de Nueva Inglaterra (181 yardas), Chargers de Los Ángeles (284 yardas), y Comandantes de Washington (302 yardas) se clasifican entre los líderes de la liga en menos yardas por tierra permitidas, Según la referencia de fútbol profesional.

Mientras los asaltantes se preparan para enfrentarse al Bears de ChicagoEl juego de tierra podría ver un impulso. Chicago ha entregado 418 yardas por tierra en lo que va de la temporada, y esta semana 4 el enfrentamiento podría ser lo que Ashton Jeanty necesita para encontrar su ritmo.

A pesar de no tener la mejor defensa de carrera, Chicago no querrá ser el equipo con el que Jeanty se apagará. Antes de la semana 4, el coordinador defensivo de Bears, Dennis Allen, compartió sus pensamientos sobre Jeanty y señaló lo que necesitan evitar hacer para garantizar que continúen sus luchas por tierra.

«Es un corredor violento» Allen le dijo a los medios el 25 de septiembre. «Se mete en el segundo y tercer nivel de la defensa, buscando contacto. Corre extremadamente duro. Creo que es un jugador excepcional. Tiene excelente Visión, muy buenos pies, y corre duro.

«Corre violento. Tienes que obtener muchos hacks alrededor de la pelota.

Las defensas opuestas están quitando el juego de la carrera de los Raiders

Si bien hay mucha atención en la línea ofensiva de los Raiders y Jeanty, el coordinador ofensivo Chip Kelly señala las defensas opuestas por cerrar su juego de carrera.

«Creo que son las defensas en este momento» Kelly dijo a los periodistas el 25 de septiembre. “Si lo miras estadísticamente, Ashton Jeanty empató en el décimo lugar en la liga por acarreos con otros dos muchachos. De los 12 mejores requisitos en la National Football League a través de tres juegos, Solo hay cuatro que promedio de más de cuatro yardas por acarreo: Jonathan Taylor, Kyren Williams, Bijan Robinson y [James] Cocine de Buffalo.

«Todos los demás: Saquon Barkley promedia 3.3 yardas por acarreo, Christian McCaffrey promedia tres yardas por acarreo. Así que Ashton Jeanty tiene razón en el grupo con esos muchachos. Creo que en toda la liga a través de los primeros tres juegos, las defensas están por delante de las ofensas a un gran ritmo … Esa es solo la liga. A veces las defensas están por delante, luego los delitos se ponen al día y se vuelve a alza. Esa es la naturaleza de este juego de este juego». «

Los asaltantes están haciendo un progreso lento

En la derrota 41-24 ante los comandantes el 21 de septiembre en el Northwest Stadium, los Raiders lograron solo 93 yardas por tierra, liderados por los 63 de Jeanty. El jugador de 21 años llevó el balón 17 veces, promediando 3.7 yardas por intento.

Si bien marca una ligera mejora, Las Vegas necesitará un juego de carrera significativamente más productivo para mantener el éxito a medida que se desarrolla la temporada. La pregunta clave sigue siendo si Jeanty y el ataque apresurado pueden dar un salto sustancial hacia adelante, en lugar de solo otro paso incremental. Aún así, si Jeacty tiene el juego de ruptura que muchos quieren ver, todas las preocupaciones sobre el jugador comenzarán a desvanecerse.