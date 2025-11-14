El entrenador de Last Chance U muere después de un tiroteo en el campus a los 66 años

Juan Hazun entrenador de fútbol que aparece en la serie documental deportiva de Netflix “Última oportunidad U«, murió el viernes por la mañana después de recibir un disparo en un campus universitario de Oakland el jueves. Tenía 66 años. Un sospechoso ha sido arrestado, dijo la policía de Oakland a un medio local. NBC Área de la Bahía.

«El entrenador Beam falleció esta mañana a causa de la herida de bala que sufrió ayer», dijeron las autoridades de Oakland. Arrestaron a Cedric Irving Jr., de 27 años, sin incidentes poco antes de que se anunciara la muerte de Beam. El tiroteo tuvo lugar en la casa de campo de Laney College en Oakland, California, el jueves. Beam fue entrenador de fútbol en Laney antes de convertirse en director deportivo.

«Estamos devastados por el fallecimiento de John Beam, nuestro amado esposo, padre, abuelo, hermano, tío, entrenador, mentor y amigo», dijo la familia de Beam en un comunicado leído por la policía en una conferencia de prensa. «Nuestros corazones están llenos del gran amor y apoyo de todos los que se preocuparon por él. Estamos profundamente agradecidos por sus continuas oraciones, buenos deseos y pensamientos. En este momento, les pedimos amablemente a todos que respeten plenamente la privacidad de nuestra familia».

Beam era el entrenador en jefe de fútbol de los Laney College Eagles cuando el equipo apareció en la temporada 5 de “Last Chance U” de Netflix. Se unió a Laney como entrenador de corredores en 2004 y se convirtió en entrenador en jefe en 2014. Su programa ganó dos títulos de liga bajo su dirección, y 20 de sus antiguos alumnos habían pasado a jugar fútbol americano en la NFL. La temporada de “Last Chance U” de Beam mostró su liderazgo dentro y fuera del campo, y fue la última entrega de la serie de Netflix.