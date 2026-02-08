El entrenador de lanzadores de los Dodgers se burla de la “versión completa” de Ohtani en 2026

Getty

El Dodgers de Los Ángeles creen que finalmente están a punto de ver la versión completa de Shohei Ohtani otra vez, y entrenador de lanzadores Mark Prior Parece realmente entusiasmado con lo que eso significa para la temporada 2026.

hablando en Territorio de los DodgersPrior describió el año pasado como un paso necesario pero incompleto en el regreso de Ohtani al dominio bidireccional. Después sometiéndose a una cirugía de Tommy John y luego sufrió un desgarro en el hombro en el que no lanzaba, Ohtani pasó todo 2024 rehabilitándose y no lanzó. Su regreso al montículo en 2025 llegó con barandillas, ya que los Dodgers priorizaron la salud sobre el espectáculo.

«Este año, sí, la versión completa». antes dijo. «El año pasado fue obviamente un año único. Venía de Tommy John y luego tuvo una lesión en el hombro en el brazo que no utiliza para lanzar. Este año, una versión completa».

Los Dodgers finalmente esperan al completo Ohtani de dos vías

Para los Dodgers, la distinción entre Ohtani “parcial” y “total” es importante. La última vez que el béisbol vio una versión verdadera e ininterrumpida de él fue en 2023, cuando todavía estaba con el Ángeles. esa temporadaOhtani conectó 44 jonrones con un OPS de 1.066 y también registró una efectividad de 3.14 en 23 aperturas antes de destrozar la UCL en agosto. Ese doble dominio es lo que lo convirtió en un unicornio, y lo que Los Ángeles ha pasado dos temporadas reconstruyendo cuidadosamente.

Ohtani regresó al montículo el 16 de junio de 2025, poniendo fin a una ausencia de 22 meses como lanzador en las mayores. En lugar de apresurarlo, los Dodgers esencialmente completaron su rehabilitación al nivel de las Grandes Ligas. Pasó de apariciones de una entrada a la carga de trabajo estándar de un abridor, mostrando un mejor control y velocidad a medida que avanzaba la temporada.

En octubre, Ohtani ya no era tratado como un proyecto de rehabilitación. Hizo cuatro aperturas en postemporada, incluido el Juego 7 de la Serie Mundial, y realizó una de las actuaciones más asombrosas en la historia reciente de los playoffs durante Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Contra el cervecerosOhtani lanzó seis entradas en blanco con 10 ponches y también lanzó tres jonrones, terminando efectivamente la serie por sí mismo.

Mark Prior enfatiza la flexibilidad y la confianza

durante el temporada regular 2025Ohtani hizo 14 aperturas y registró efectividad de 2.87, WHIP de 1.04 y 62 ponches en 47 entradas. Esos números representarían una temporada fuerte para la mayoría de los lanzadores. Combinados con su rendimiento ofensivo (un promedio de bateo de .282, 55 jonrones y 102 carreras impulsadas), le ayudaron a ganar el MVP de la Liga Nacional de 2025, el cuarto premio MVP de su carrera.

Prior también destacó la flexibilidad única de Ohtani, que continúa separándolo de los titulares tradicionales.

«Lo divertido de Sho es que, siempre que sepa cuándo está lanzando, lanzará cuando quiera», dijo Prior. «Si son seis días de descanso, si son ocho días de descanso, si son tres días de descanso, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar a este club a ganar partidos».

Esa adaptabilidad les da a los Dodgers una valiosa flexibilidad en su plantilla mientras manejan una rotación diseñada para octubre. Ohtani participará en el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo de Japón esta primavera pero solo golpearáno tono. Prior dijo que Ohtani actualmente está lanzando sesiones de bullpen, con la esperanza de enfrentarse a bateadores reales antes de partir al torneo.

Para un equipo de los Dodgers que persigue la historia y aspira a convertirse en el primero del béisbol campeón de tres veces desde el yanquis De 1998 a 2000, el momento no podría ser mejor. Un Ohtani completamente sano y completamente desatado ya no es algo teórico. Según Prior, finalmente está aquí y podría redefinir cómo luce este equipo de los Dodgers en su apogeo.