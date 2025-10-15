El entrenador de Irak revela las locas ventajas de Arabia Saudita en la clasificación para el Mundial 2026

VIVA – Entrenador Equipo nacional iraquí, Graham Arnoldhizo un agudo sarcasmo contra Arabia Saudita después de confirmar que se había clasificado para el Copa del Mundo 2026. Según él, el éxito de Arabia Saudita no puede separarse de su gran ventaja como anfitrión de la cuarta ronda. Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia.

Lea también: Masacrando a Israel en la clasificación para el Mundial de 2026, la selección italiana amenazada con sanciones de la FIFA



Arabia Saudita confirmó su boleto al Mundial luego de empatar 0-0 contra Irak en el Estadio Rey Abdullah, el miércoles 15 de octubre de 2025 por la mañana temprano WIB. Este resultado fue suficiente para que el equipo de Roberto Mancini se asegurara la primera posición del Grupo B.

Sin embargo, detrás de este éxito, Arnold cree que hay un desequilibrio en el sistema en esta ronda. En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico australiano insinuó abiertamente que la organización del torneo se consideraba injusta.

Lea también: Gracias Italia, la Selección Española cancela su retirada del Mundial 2026 tras la eliminación de Israel



«Equipos como Arabia Saudita y Qatar tienen un descanso de cinco días. Esta es la primera vez en mi vida que veo un sistema como este. Cuando estuve en Australia, nos dijeron que los playoffs se celebrarían en un lugar neutral. Pero la realidad es muy diferente y es realmente desafortunado», dijo Arnold, citado por Winwin.

La sátira de Arnold no sólo está dirigida a Arabia Saudita. También se refirió a Qatar, que anteriormente se aseguró la clasificación para el Mundial de 2026 tras vencer por 2-1 a los Emiratos Árabes Unidos en el último partido del Grupo A en los playoffs.

Lea también: Los seguidores del Derby Sultan, Qatar y el equipo nacional de los Emiratos Árabes Unidos se alborotan y arrojan el iPhone 17 Pro Max a las gradas



Arnold evaluó que los dos equipos de Medio Oriente se beneficiaron de varios factores que van desde el estatus de anfitrión, el apoyo total de los aficionados hasta períodos de descanso más largos en comparación con otros equipos.

“Equipos [Arab Saudi dan Qatar] Obviamente obtuvo una gran ganancia. Juegan en casa, tienen más espectadores y descansos más largos. «Es muy difícil competir en estas condiciones», dijo en tono decepcionado.

Aunque estaba decepcionado con el sistema que consideraba injusto, Arnold subrayó que Irak debe avanzar inmediatamente y concentrarse en afrontar la quinta ronda de clasificación. Está previsto que Irak se enfrente a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en dos partidos los días 13 y 18 de noviembre de 2025 para competir por los billetes a los playoffs interconfederaciones.

«Tenemos tiempo suficiente para recuperarnos. A partir de hoy tenemos que olvidarnos de los partidos contra Indonesia y Arabia Saudita. Estamos totalmente concentrados en enfrentarnos a los Emiratos Árabes Unidos. Espero que los jugadores puedan estar mejor preparados», dijo Arnold.