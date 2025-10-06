El entrenador de Alaves dijo sobre Facundo Garces arrastrado por el documento falso del jugador naturalizado del equipo nacional de Malasia

VIVA – Alaves deportivos Abra los votos sobre el destino de uno de los jugadores, Facundo Garcesque fue arrastrado en el caso de falsificación de documentos naturalizados Equipo nacional de Malasia. El club español sigue siendo optimista de que el jugador pronto volverá a pastar.

Leer también: Equipo nacional de Malasia sin 7 jugadores naturalizados en las clasificatorias de la Copa Asiática de 2027, ¿entonces Tigers sin dientes?



Previamente, FIFA Sanciones impuestas a la Federación de Fútbol Malasia (Fam) Después de que se encontraron siete jugadores naturalizados utilizando documentos falsos.

El Pacundo de las Garces, Rodrigo Julian Halgado, hijo de Machuca, Joao Vitor Brandao, Jon Irazabal Iraurgui, en Héctor Alejad, Servano.

Leer también: Se introdujo oficialmente el fútbol oficial de la Copa Mundial ‘Trionda’ de 2026, esta es la ventaja



Como resultado de la violación, Malasia recibió una multa de 350 mil francos suizos o equivalente a Rp7.3 mil millones. Mientras tanto, cada jugador involucrado también estaba sujeto a una multa de 2 mil francos suizos (alrededor de Rp.42 millones).

Facundo Garces ahora es un pilar importante en la línea de fondo de Alaves. El defensor argentino siempre apareció en los primeros seis partidos de La Liga esta temporada antes de que sobresaliera el escándalo.

Leer también: Capaz de la ley rusa, la FIFA no quiere sanciones israelíes a pesar de que se ha visitado la FA palestina



Sin embargo, debido a las sanciones de la FIFA, Garces temporalmente no pudo defender al equipo nacional de Malasia en el descanso internacional esta vez. Aun así, el entrenador de Alaves, Eduardo Coudet, estaba seguro de que este problema pronto se resolvería y Garces podría volver a jugar sin obstáculos.

«Para ser honesto, solo sé un poco de detalle porque esto es más legal. Pero seguimos siendo optimistas», dijo Soha, citado Coudet.

«Siento la confianza de Facundo Garces de que todo pronto se resolverá. Tal vez no haya podido jugar esta semana, pero después de dos semanas, espero que pueda regresar al equipo», agregó.

Malasia presenta una apelación a CAS

Por otro lado, se dice que FAM no quedó en silencio y ha preparado un paso de apelación en las sanciones de la FIFA. Incluso están listos para llevar este caso al Tribunal de Arbitraje Sports (CAS) para buscar justicia.

Esta situación incomoda al público a Malasia, considerando que los jugadores naturalizados son la columna vertebral del equipo de Malaya Tiger.

Aun así, Alaves eligió concentrarse en mantener la condición mental de Garces para permanecer listos cuando este caso estaba completo. El club apodado Babazorros cree que sus jugadores son inocentes y pronto regresará a la parrilla.