VIVA – Entrenador CremonésDavide Nicola, finalmente abrió su voz sobre la condición de su portero insignia, Emil Daringque seguramente estará ausente de fortalecimiento Equipo nacional Indonesia en la cuarta ronda de calificaciones 2026 Copa del Mundo Zona Asia.

Emil Audero sufrió una lesión durante una sesión cálida por delante del partido Cremonese vs Como FC FC el 27 de septiembre de 2025. El portero de 28 años se vio obligado a detenerse y no pudo fortalecer al equipo nacional cuando se enfrentan a Arabia Saudita e Irak.

Las noticias de ausencia de Emil se convirtieron en un fuerte golpe para Patrick Kluivert, entrenador Equipo nacional indonesioquien juzgó al portero estaba en su mejor actuación. Audero grabó dos hojas limpias en cuatro partidos de la Serie A esta temporada con Cremonese.

Sin embargo, en medio de la preocupación del público del fútbol indonesio, Davide Nicola en realidad dio una noticia relajante. Se aseguró de que la lesión de Emil no se clasificara como grave, a pesar de que el jugador aún tuvo que descansar por un tiempo.

«Audero no está con nosotros, pero no experimenta problemas serios. Solo necesita tiempo para restaurar los inconvenientes que experimentó», dijo Nicola en el sitio web oficial del club, Uscremonese.it.

El entrenador de 52 años confirmó que Emil Audero siguió siendo profesional e intentó recuperarse más rápido. «Él sabe cómo lidiar con condiciones como esta y permanecer enfocado en someterse a la recuperación», continuó Nicola.

Mientras tanto, Patrick Kluivert ha anticipado la ausencia de Emil Audero llamando a dos porteros adicionales: Nadeo Argawinata (Borneo FC) y Reza Arya (PSM Makassar).

«He hablado con Emil por teléfono después de que salieron los resultados de la resonancia magnética. Se aseguró de que no pudiera aparecer en la cuarta ronda. Esto fue una gran pérdida porque la calidad fue extraordinaria», dijo Kluivert.

Aun así, el entrenador Cremonese cree que Emil pronto regresará al campo y estará listo para fortalecer el club y el equipo nacional en el futuro cercano.

«Lo importante ahora es asegurarse de que esté completamente recuperado. No hay lesiones graves, solo un poco de tensión muscular. Después de eso, veremos cómo se está desarrollando», concluyó Nicola.