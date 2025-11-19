El enigmático documental medioambiental de Victor Kossakovsky

En una península escarpada y rocosa de Noruega, golpeada por las olas del océano y contemplada por nubes oscuras, una mujer con un sencillo vestido blanco y un sombrero para el sol se abre paso por un camino de piedra cortado y agrietado durante siglos por los elementos. No es la primera ni la última vez que lleva consigo un gran saco de muselina y, una vez que llega al final del promontorio, procede a vaciar su contenido, esparciendo lo que parecen ser miles de pálidas motas de minerales sobre las rocas y hacia el mar. Vibran y rebotan, se instalan en grietas o flotan en el agua, y son liberados en entornos hostiles donde su lugar no queda inmediatamente claro. En «Billón”, el último y deslumbrante estudio sobre la tierra, el agua y las jerarquías de vida del fabricante de documentos nacido en Rusia. Víctor Kossakovskyel panorama es espectacular, pero no necesariamente contiene el panorama general.

¿Quién es esta mujer? ¿Qué está haciendo y por qué? Las respuestas a estos puntos fundamentales de intriga tardan en llegar en “Trillion”, que pretende enganchar a su audiencia con repeticiones hipnóticas. Durante 79 minutos, la vemos caminar de un lado a otro por este sendero, silenciosa y sin compañía, arrastrando y derramando un saco idéntico tras otro, y si hay una cualidad de Sísifo en esta tarea ardua, aparentemente ingrata y quizás inútil, es completamente por diseño. Sísifo, después de todo, fue condenado a su trabajo eterno y agotador por intentar alterar el orden de vida y muerte de los dioses en la Tierra: ahí está nuestra primera pista sobre el significado detrás de su misión, aunque es la humanidad, más que cualquier poder superior, la que tiene todas las cartas aquí.

A aquellos que prefieran descubrir los misterios de la película a su propio ritmo se les aconsejará que no sigan leyendo. Sólo en las tarjetas de título finales se revela la identidad de su única figura: K49814, el apodo elegido por un artista alemán que trabaja en el improbable medio de las escamas de pescado. No se aplican al lienzo ni se les da forma de escultura, sino que las delicadas escamas en forma de uñas se recolectan, transportan y devuelven al océano de donde vinieron.

“Trillion” sigue así la etapa final de este proyecto con mentalidad ecológica (el título se refiere a la cantidad de peces extraídos de las aguas cada año por el hombre) con el lirismo sensorial y la ausencia de comentarios directos que esperamos del trabajo de Kossakovsky. Que el actor de Hollywood y activista por los derechos de los animales Joaquin Phoenix se lleve el crédito de productor ejecutivo aquí, como lo hizo en “Gunda” de 2020, la oda en blanco y negro igualmente muda de Kossakovsky a una cerda de corral, es un detalle revelador.

“Trillion”, sin embargo, es una olla de pescado (o un saco de escamas) muy diferente de ese éxito del festival distribuido por Neon, o incluso de los vastos estudios ambientales de Kossakovsky “Aquarela” y “Architecton”; al mismo tiempo que ofrece un impresionante espectáculo natural, el cuidado de los ricos lentes monocromáticos con textura de carbón del director de fotografía de “Gunda”, Egil Håskjold Larsen, y el deslumbrante paisaje sonoro de viento y agua de Alexander Dudarev. capas sobre instrumentos hinchados hechos por el hombre. La cámara de Larsen rara vez se acerca al sujeto, a veces la rodea distantemente en movimientos de pantalla panorámica cada vez más grandes, y capta signos perdidos de más vida en el proceso: un faro en el fondo, un barco pesquero siniestramente en el horizonte.

Sin embargo, a pesar de todo este dinamismo formal, el enfoque en una única protagonista críptica y su motivación oculta le dan a la película el aire de un experimento estilizado de cine lento, aunque con un mensaje directo de llamado a la acción que encaja una vez que se revela su contexto de no ficción. Algunos espectadores se sentirán frustrados por la austeridad y la economía de la información de “Trillion”, aunque después de un festival que comienza con un IDFA estreno del concurso, es probable que los distribuidores aventureros de cine de autor enfaticen su belleza y sus cualidades de rompecabezas.

Se podría argumentar que esta breve característica expresaría su punto de manera igualmente efectiva en un formato aún más corto, pero hay algo que decir a favor de convertirlo en una especie de prueba de resistencia: difícilmente difícil de ver, dado el esplendor de sus imágenes y diseño auditivo, pero destinado a sentirse desorientador, incluso detener el tiempo, en sus ritmos de ida y vuelta. Como tal, refleja el esfuerzo necesariamente laborioso detrás del proyecto del artista, destacando la disparidad entre la rapidez y la casualidad con la que tomamos los recursos de nuestro planeta y cuánto tiempo lleva recuperarlos, para aquellos que se molestan en hacerlo.