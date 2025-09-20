El enemigo más grande de la India es su dependencia de otras naciones: PM Modi en Gujarat







El primer ministro (primer ministro) Narendra Modi dijo el sábado que el principal adversario de la India es su dependencia de otras naciones, ya que hizo un fuerte tono para ‘Aatmanirbharta (autosuficiencia)’ y pidió una producción indígena de todo de todo. semiconductor Chips a los barcos, informó la agencia de noticias PTI.

Hablando en el evento ‘Samudra se Samruddhi’, donde inauguró y colocó piedras básicas de proyectos por valor de Rs 34.200 millones de rupias, el primer ministro Modi dijo que todos los problemas de la India tienen solo una solución, y eso es autosuficiente.

«India Está avanzando con el espíritu de la Hermandad Global y la India no tiene enemigo importante en el mundo de hoy, pero en términos verdaderos, el mayor adversario de la India es la dependencia de otras naciones «, declaró el primer ministro, enfatizando que esta dependencia debe ser derrotada colectivamente.

Afirmó que una mayor dependencia extranjera conduce a una mayor falla nacional, informó PTI.

«Para la paz global, la estabilidad y la prosperidad, el país más poblado del mundo debe volverse autosuficiente». Maneras de PM Dicho, advirtiendo que la dependencia de los demás compromete a la autoestima nacional.

«El futuro de los 140 indios de millones de rupias no puede dejarse a las fuerzas externas, ni la resolución del desarrollo nacional se basa en la dependencia extranjera. El futuro de las próximas generaciones no puede dejarse a otros. Si el país con una población de 140 millones de rupias depende de los demás, compromete a la autoestima nacional», agregó.

Dibujando una analogía, el primer ministro comentó: «Según un dicho popular, el dolor de 100 tipos tiene solo un remedio; de manera similar, todos los problemas de la India tienen una solución, y esa es Aatmanirbharta (autosuficiencia)».

También tomó una burla en Congreso y dijo que el talento de los jóvenes fue suprimido después de la independencia por el entonces partido gobernante que trajo el «Raj de licencia».

«Como resultado de ignorar constantemente las fortalezas inherentes de la India, el país no pudo lograr el éxito que realmente merecía incluso después de seis a siete décadas de libertad», dijo Modi. Culpó a «enredos prolongados en el régimen de quota de licencia y el aislamiento de los mercados globales» como los principales factores, informaron PTI.

El primer ministro Modi dijo que cuando comenzó la era de la globalización, los gobiernos entonces se centraron únicamente en las importaciones, lo que llevó a estafas por valor de miles de millones de rupias.

Citando al sector navegante de la India como un ejemplo del daño causado por políticas defectuosas, el primer ministro dijo que el país una vez tuvo una industria de construcción de barcos muy vibrante.

«Los barcos construidos en los estados costeros de la India una vez impulsaron el comercio nacional y global. Incluso hace cincuenta años, India usó barcos construidos en el país, con más del 40 por ciento de su importación de importación realizada a través de ellos. Hasta hace 50 años, nuestro comercio fue llevado a cabo por el 40 por ciento de los barcos hechos en India, pero esto ahora se ha reducido a solo un 5 por ciento», señaló.

El primer ministro Modi también declaró que India paga un asombroso USD 75 mil millones o 6 lakh crore cada año a compañías navieras extranjeras por sus servicios.

«¿Pueden las personas imaginar cuánto dinero se ha pagado en la carga a otros países en las últimas siete décadas? Esta salida de fondos ha creado millones de empleos en el extranjero. Si incluso una pequeña porción de este gasto hubiera invertido los gobiernos anteriores en los gobiernos anteriores en la industria del transporte marítimo, el mundo habría estado utilizando los barcos indios hoy, e India hubiera estado ganando lakh de los servicios de envío», dijo Modi.

«Chips (chips de semiconductores) o barcos, debemos hacerlos en la India», declaró, y agregó que los puertos nacionales son la columna vertebral del ascenso de la India como una potencia marítima global.

El primer ministro declaró que el sector marítimo de la India ahora se está moviendo hacia reformas de próxima generación, y anunció que a partir de ahora, todos los puertos principales del país se liberarán de múltiples documentos y procesos fragmentados.

«La implementación de One Nation, un documento y una nación, un proceso portuario simplificará el comercio y el comercio», dijo.

Modi también afirmó que se han iniciado una serie de reformas en el sector marítimo, con cinco leyes marítimas introducidas en una nueva forma. Se ha tomado una decisión histórica para fortalecer el sector, con los grandes barcos ahora otorgados el estado de infraestructura, agregó.

«Las compañías de construcción de barcos ahora les resultará más fácil obtener préstamos de los bancos y se beneficiarán de las tasas de interés reducidas. Todos los beneficios asociados con el financiamiento de infraestructura ahora se extenderán a estas empresas de construcción de barcos», dijo Modi.

Según el primer ministro, su gobierno está trabajando en tres esquemas principales para hacer de la India un gran poder marítimo.

«Estas iniciativas aliviarán el apoyo financiero para el sector de la construcción naval, ayudarán a los astilleros a adoptar tecnología moderna y mejorarán los estándares de diseño y calidad. Se invertirán más de 70,000 millones de rupias en los próximos años», dijo.

Durante el evento del sábado, Modi inauguró y colocó la piedra base para proyectos de desarrollo marítimo por valor de más de 7.870 millones de rupias. También dio a conocer y colocó la base para múltiples proyectos de los gobiernos centrales y estatales por valor de más de Rs 26.354 millones de rupias en varios sectores en Gujarat.

Más tarde, el primer ministro realizó una encuesta aérea de la región de inversión especial de Dholera, un centro industrial de Greenfield ubicado a unos 100 km al sur de Ahmedabad. También revisó el progreso del complejo de patrimonio marítimo nacional en construcción en Lothal en el distrito de Ahmedabad, que busca mostrar el legado marítimo de la India.

Temprano en la mañana, Modi participó en una carretera a su llegada a Bhavnagar.

