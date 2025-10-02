¡El empresario se está preparando! La innovación es el arma principal que enfrenta 2026

Yakarta, Viva – La incertidumbre económica global alienta a las empresas en varios sectores a encontrar nuevas estrategias para mantener la competitividad. En medio de un cambio rápido trentransformación digital y demandas de sostenibilidad, innovación visto como el arma principal para que la compañía siga siendo relevante.

Esto se planteó en la discusión sobre la dirección. negocio En el futuro, uno de los cuales está marcado por la implementación del fabricante de tendencias Summit 2025, la colaboración de Katadata IndonesiaConsultoría de OMG y observación de tendencias.

Este foro se llevó a cabo como una sala de inspiración para que los líderes industriales comprendieran las fuerzas que dan forma al futuro mientras celebran la innovación de Indonesia. El fundador de OMG Consulting, Yoris Sebastian, enfatizó la importancia de la innovación para la competitividad empresarial a nivel nacional y global.

Según Yoris, en 2026 se estima que es un período crucial con los consumidores que exigen cada vez más soluciones prácticas, digitales, sostenibles, inclusivas y culturalmente relevantes. Afirmó que las empresas que pueden leer esta dirección obtendrán una ventaja competitiva, generarán confianza y lealtad a largo plazo.



Ilustración de la innovación empresarial.

«La innovación tiene un gran impacto positivo en los negocios al aumentar la competitividad, permite a las empresas crear productos y servicios únicos para distinguirse de los competidores», dijo Yoris a partir de su declaración, el jueves 2 de octubre de 2025.

La innovación, continuó, también fomenta el crecimiento del negocio al encontrar nuevas oportunidades de mercado, expandir el alcance del mercado y aumentar los ingresos y la rentabilidad. «Además, la innovación aumenta la eficiencia operativa a través de un mejor proceso y automatización, lo que a su vez puede reducir los costos», explicó Yoris.

Mientras tanto, Oficial de Operaciones Katadata Indonesia, Ade Wahjudi, evaluó que las marcas locales deben continuar llevando a cabo innovaciones sostenibles para sobrevivir en medio de la competencia global. «El mundo de los negocios se está moviendo rápidamente. A través de la Cumbre de Tendencias de Tendencias 2025, abrimos espacio para que las empresas indonesias capturen tendencias globales, innovan sin cesar y sean logros que dignos de aprecio», dijo.

Agregó, la conferencia se centró en dar información sobre las tendencias del consumidor y las oportunidades de innovación más significativas en 2026. Más que solo discusión, se esperaba que la visión se traduzca en estrategias y políticas reales que estaban de acuerdo con el contexto indonesio.

«A través de este enfoque, el fabricante de tendencias Summit 2025 empoderará a los participantes, que van desde marcas e innovadores hasta responsables políticos, no solo para seguir siendo relevantes sino también para dar forma al futuro de las empresas y la sociedad», concluyó Ade.

La Summit 2025 del fabricante de tendencias se llevará a cabo del 27 al 28 de noviembre en Jimbaran, Bali, presentando líderes industriales, responsables políticos, a los innovadores para discutir la dirección de los negocios en el futuro.