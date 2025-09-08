El empresario de Wood South Sulawesi y los ex sospechosos de tala

Yakarta, Viva – El nombre de Muhammad Aziz Wellang De repente se convirtió en una cálida conversación. El empresario de South Sulawesi fue arrastrado por el foco público después de que su foto circuló mientras jugaba al dominó con el ministro forestal Raja Juli Antoni y el Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding.

La foto causó controversia porque se asoció con el estatus legal de Aziz, que anteriormente se nombró sospechoso en un caso de registro ilegal. Sin embargo, Aziz enfatizó que el estado del sospechoso que había muerto desde febrero de 2025.

Aclaración del estado del sospechoso

A través de su equipo legal, Aziz negó firmemente la noticia que decía que todavía era sospechoso. Reveló que el estado del sospechoso había sido detenido en base a una carta de notificación de investigación de detención (SP3) con el número S.01/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/02/2025, que se emitió el 14 de febrero de 2025.

El SP3 fue firmado por Sadikin, jefe de la Sección de la Región I, así como los investigadores de la Dirección General de Aplicación de la Ley Ambiental y Forestal, Centro de Aplicación de la Ley para el LHK regional Kalimantan.

«El informe de que nuestro cliente todavía tiene el estado de un sospechoso ha contaminado el buen nombre y dañó la imagen para que consultemos con la Policía Metropolitana de Yakarta, el domingo 7 de septiembre de 2025», dijo el abogado de Aziz Wellang en un comunicado de prensa el lunes 8 de septiembre de 2025.

Foto viral jugando al dominó con el ministro

Con respecto a las fotos que desencadenaron una polémica, el abogado de Aziz explicó que la presencia de su cliente en el evento era social y no formal.

«La reunión es social y no formal en el alcance de la amistad entre las familias de la armonía de la familia South Sulawesi (KKSS), donde Aziz Welllang como diputado del tesorero general, así como el administrador de la Asociación de Deportes Domino Indonesios (PORDI).

Consideró que la noticia que seguía adjuntaba el estado del sospechoso a Aziz era una calumnia que dañaba a muchas partes.

«La noticia que llama a nuestro cliente como sospechoso es una forma de difamación, calumnia y violación del principio de presunción de inocencia tal como se estipula en el artículo 27 del párrafo (3) de la ley de ITE y el código penal. Y esto es claramente perjudicial para muchas personas no solo nuestros clientes, sino el Sr. Forest Ministry RaJa Juli, el Sr. P2Mi Abdir Kadir Karding y el Kks Forestry,», agregó, «, agregó.

El mismo Aziz enfatizó que no conocía al rey Juli Antoni antes. «Todos los pasos legales se han preparado para el establecimiento de la justicia y la certeza legal relacionada con los informes salvajes e irresponsables», dijo.

Viajes de casos de registro ilegales

El nombre Aziz Wellang fue destacado por primera vez al público en noviembre de 2024 cuando fue nombrado sospechoso en el caso de la tala ilegal por la Dirección General de la Aplicación de la Ley de KLHK.

En ese momento, Aziz, que se desempeñó como director de PT ABL, supuestamente participó en la tala fuera del permiso de concesión que cubre un área de 11,580 hectáreas a través del contratista de PT GPB. Junto con otras dos personas, Hatta (director de PT GPB) y Dwi Kustanto (PT ABL Estate Manager), Aziz se llevó a cabo en el Centro de Detención de Salemba.

Sin embargo, el 14 de febrero de 2025, el Tribunal de Distrito Central de Yakarta a través de una decisión previa al juicio declaró que la determinación del sospechoso de Aziz no era válido según la ley. KLHK luego emitió SP3 como seguimiento de la decisión.

Perfil Aziz Wellang

Muhammad Aziz Wellang es conocido como un empresario de madera que es bastante influyente en el alcance de la armonía de la familia South Sulawesi (KKSS). Se desempeñó como tesorero adjunto de KKS y al mismo tiempo activo en la Asociación de Deportes Domino de Indonesia (PORDI).

Además del caso de la tala ilegal, Aziz también ha sido arrastrado por la disputa de tierras de Kebon Kacang en el centro de Yakarta. Aunque el tribunal ganó la parte contraria al nivel de la Corte Suprema, su abogado confirmó que Aziz era víctima de la ingeniería y nunca fue parte de la mafia de la tierra.