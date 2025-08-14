El empresario alega tecnología de ESPN ‘imitador’ para ayudar a los fanáticos a encontrar juegos

ESPN En agosto del año pasado, trató de demostrar su utilidad para todos los fanáticos presentando un «Donde mirar«Función de búsqueda en su aplicación y sitio web móviles que harían algo que todos los aficionados deportivos han anhelado desde que Amazon atrapó los derechos para transmitir porciones de» Jueves Night Football «de la NFL en 2017: ayuda a los acérrimos cada vez más frustrados en sus esfuerzos por encontrar sus equipos favoritos como deportes comenzaron a crecer a través de nuevos gigantes de banda ancha, outlets de liga y venas regionales.

Lydia Murphy-Stephans cree que hizo esto primero, y piensa Disney No podría haberlo hecho sin ella.

En una demanda presentada el jueves en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, Murphy-Stephans, un empresario que alguna vez fue ejecutivo de programación de ABC Sports y presidente de una red de televisión ahora cerrada dedicada a las escuelas de la conferencia Pac-12, alega que ESPN y Disney la estimularon para revelar el trabajo interno de un producto deportivo de búsqueda deportiva. Ella había creado en su propia compañía, SportsBubbleLuego lanzó su propia versión del producto. Murphy-Stephans está buscando un juicio con jurado, así como daños que podrían sumar más de $ 600 millones.

En la demanda, alega que en 2021, ESPN «fingió intereses en una asociación con SportsBubble (y firmó un acuerdo de no divulgación) para inducir a SportsBubble a compartir su comercio confidencial y secretos comerciales con ESPN», pero en cambio «SportsBubble mal. asociaciones «.

ESPN declinó hacer comentarios.

«Cuando introduje SportsBubble a los ejecutivos de Bob Iger y ESPN hace años, afirmaron estar entusiasmados con trabajar con nosotros y asociarse en nuestro producto insignia, WatchSports. Pero, mientras que bajo NDA evalúan los deportes de observación para una asociación comercial, anunciaron públicamente un producto CopyCat como si mágicamente no existiera», dice Murphy-Stephans. «Creemos firmemente que la guía de programación ‘Where To Watch’ en las plataformas ESPN es el mismo producto SportsBubble presentado a ESPN, y que la copiaron y le dieron su propio nombre».

El Imbroglio legal destaca la creciente importancia de rastrear los deportes a medida que los acuerdos de los derechos se extienden cada vez más entre diferentes lugares. Con los deportes de pie como el único formato de televisión que parece capaz de continuar con el público grande y simultáneo que anhelan los anunciantes y distribuidores, las tarifas para mantenerlos en el aire han pasado de ser llamativos a exorbitantes. Con los precios tan altos, las compañías de medios están reduciendo sus paquetes, dejando algunas grandes ligas como la NBA repartida en más redes y serpentinas. Agregue un panorama cambiante para los derechos locales en la mezcla y no es de extrañar que los fanáticos de los deportes a menudo sean obstaculizados en sus esfuerzos por encontrar rápidamente el juego correcto en el momento adecuado.

Stephans-Murphy pensó que había encontrado solo la solución. Mientras veía un juego de las Finales de la NBA en 2018, dejó su sala de estar para preparar los bocadillos en la cocina, y estableció una tarea que creía que debería haber sido mucho más simple: tratar de transmitir el partido en su iPad. En cambio, pasó preciosos minutos tratando de navegar la autenticación en Comcast y luego volviendo a ESPN.

Lanzó la aplicación Watchsports en 2021, después de trabajar en ella durante cuatro años. El servicio, una guía deportiva en vivo para la era de la transmisión, ayudó a los consumidores a encontrar su juego y navegar por los diversos puntos de venta requeridos para verlo. Se le pagó por tarifas de referencia pagadas cuando los consumidores sacaron una suscripción para ver un partido.

ESPN estaba interesado, alegó. Para febrero de 2022, ESPN y SportsBubble habían llegado a un acuerdo en principio que enumeraba aproximadamente 40,000 eventos deportivos del servicio de transmisión ESPN+ en WatchSports, y permitiría que los usuarios de la aplicación se conecten directamente a las plataformas de ESPN. Durante estas negociaciones, Stephans-Murphy alega, ESPN solicitó información técnica confidencial sobre cómo funcionó realmente la aplicación WatchSports. SportsBubble dijo que lo haría bajo un acuerdo de no divulgación.

En 2023, ESPN anunció su intención de lanzar su propio producto de búsqueda. Y el gigante deportivo de Disney informó a Sportsbubble que ya no tenía ningún interés en ninguna asociación estratégica, ni había estado interesado en una desde que comenzaron las conversaciones en 2021.

«ESPN no solo robó el modelo de negocio y el producto de SportsBubble, sino que también obstaculizó el crecimiento de Sportsbubble al encallar SportsBubble durante meses con falsas promesas de una asociación, conversaciones intensivas en recursos y retrasos fabricados en la consumación de esa asociación», alega la compañía en su demanda. «Mientras que SportsBubble se centró en su posible asociación con ESPN, se puso

Discusiones de asociación con las otras principales redes deportivas y las partes interesadas del evento en espera,

perder tiempo valioso que podría haber pasado capturando más del mercado a través de otros

oportunidades.»

La tecnología de búsqueda de ESPN podría ir mucho más lejos en las próximas semanas. La compañía está a punto de lanzar una nueva aplicación de transmisión independiente que brinda a los suscriptores todo el contenido de sus muchas redes de cable, y, pronto, podría ofrecer los feeds de NFL Network, así como el servicio de resaltado Redzone de la NFL. En octubre, ESPN tiene la intención de ofrecer un servicio agrupado con Fox OneUn servicio de transmisión de Fox Corp. que ofrece todo el contenido de esa compañía en un solo lugar.

Durante una llamada reciente con los inversores, el CEO de Disney, Bob Iger, habló en un posible servicio de búsqueda para los fanáticos del deporte como un cambio de juego. «» Como fanático de los deportes devotos, a menudo tengo que trabajar para tratar de encontrar qué deportes de plataforma se encuentran «, dijo.» Si podemos ayudar a los consumidores en ese sentido, ciertamente lo intentaremos «.