El empleador estadounidense agregue solo 80,000 empleos







Cuando el Departamento de Trabajo presentó un informe de empleos decepcionante hace un mes, un presidente enfurecido Donald Trump respondió disparando al economista a cargo de compilar los números y nominar a un leal para reemplazarla.

Es probable que nada tan dramático sea el viernes cuando el departamento libera la contratación y los números de desempleo para agosto. Se espera que muestren que las empresas, las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro agregaron 80,000 empleos modestos el mes pasado, según una encuesta de pronosticadores de la firma de datos Factset.

Eso sería una ligera mejora en los 73,000 de julio, pero aún ofrece más evidencia de que el mercado laboral estadounidense se ha enfriado significativamente del año pasado.

Se pronostica que la tasa de desempleo permanecerá en un bajo 4.2 por ciento, lo que sugiere que los empleadores están atrapados en un modo sin alquiler y sin fuego: son reacios a agregar muchos trabajadores nuevos, pero no quieren renunciar a los que tienen. Pero hay señales de que pueden estar comenzando a cortar al personal.

El mercado laboral de los Estados Unidos ha perdido impulso este año, en parte debido a los efectos persistentes de 11 aumentos de tasas de interés por parte de los combatientes de la inflación en la Reserva Federal en 2022 y 2023 y en parte porque las políticas del presidente Donald Trump, incluidas sus guerras comerciales, han creado una incertidumbre que deja a los gerentes reacios a tomar decisiones de contratación.

Hasta ahora en 2025, el economía ha generado 85,000 nuevos empleos al mes, por debajo de 168,000 el año pasado y un promedio de 400,000 al mes durante el auge de contratación de 2021-2023 a medida que Estados Unidos rugió de Covid-19 Lockdown.

El mercado laboral está mostrando signos de agrietamiento, dijo Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. Todavía no es una alarma de sirena roja, pero las señales siguen creciendo de que las empresas están comenzando a reducir los trabajadores.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que el número de estadounidenses que solicitan el desempleo beneficia a que un proxy para los despidos subió la semana pasada al nivel más alto desde junio, aunque el número de reclamos permaneció dentro de un rango saludable.

La firma externa Challenger, Gray & Christmas dijo el miércoles que A NOSOTROSLos empleadores basados ​​en los empleadores han anunciado más de 892,000 recortes de empleos este año hasta agosto, más de los 761,000 reportados durante los 12 meses de 2024.

En una señal de que las ganancias de contratación de EE. UU. Son limitadas y frágiles, casi el 80 por ciento de los nuevos empleos de sectores privados este año se han creado en una sola industria: atención médica y asistencia social, una categoría de departamento de trabajo que abarca hospitales a los centros de guarderías.

Después de ver los débiles números de empleos en julio, Trump despidió a Erika McEntarfer, jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales, afirmando sin fundamento que el informe de contratación había sido manipulado para lastimarlo políticamente.

Ha nominado a un ideal partise, EJ Antoni, para reemplazarla. Pero por ahora, en espera de la confirmación de Antoni por parte del Senado, el informe de empleos está en manos del comisionado interino de BLS, William Witrowski, un funcionario del Departamento de Trabajo de Carrera.

Los economistas y otros familiarizados con cómo se recopilan los números de empleos han expresado la confianza de que los procedimientos del Departamento de Trabajo mantendrán los datos a salvo de la interferencia política.

Lo que estableció que Trump hace un mes no fue las cifras de contratación o desempleo de julio. Fueron revisiones de BLS, lo que afeitó los impresionantes 258,000 empleos de las nóminas de mayo y junio y recortó la contratación mensual promedio de mayo a julio a solo 35,000.

Las revisiones son prácticas estándar y necesarias porque muchas empresas encuestadas por el gobierno presentan sus respuestas tarde o corrigen lo que ya han enviado.

Los economistas gubernamentales también están contando con una gran caída en la participación de las empresas que responden a las encuestas. Hace una década, alrededor del 60 por ciento de las empresas encuestadas respondieron. Ahora solo alrededor del 40 por ciento lo hace.

Y es un problema internacional para los recolectores de datos, especialmente desde Covid-19. El Reino Unido incluso suspendió la publicación de una tasa de desempleo oficial debido a respuestas inadecuadas.

Recuerdo haber estado en una conferencia internacional donde el estadístico principal del ruso Republic se quejaba de cómo los rusos no quieren completar sus encuestas, William Beach, Comisionado de BLS de 2019 a 2023, en una entrevista el mes pasado. ¿Qué podría hacer? Si no puede completar la finalización en Rusia, no puede obligarlo a cualquier parte.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente