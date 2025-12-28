El emocionante video viral de Inara Rusli, Insanul Fahmi revela el contenido real

Jacarta – Caso de supuesta distribución de un vídeo apasionante en el que se dice que aparece el nombre de una figura pública Inara Rusli nuevamente en el foco público. Las imágenes de CCTV en la residencia de Inara supuestamente se compartieron en las redes sociales y provocaron un gran revuelo. Ahora, la policía ha tomado medidas para investigar el caso y arrestó a varios presuntos autores.

Según la información que circula, hay seis personas sospechosas de estar involucradas en la distribución de la grabación. Curiosamente, se dice que uno de los presuntos autores pertenece a la dirección que anteriormente trabajó con Inara Rusli. ¡Vamos, desplázate más!

Sin embargo, los investigadores aún no han anunciado públicamente las identidades oficiales de los perpetradores porque aún se encuentran en la etapa de investigación adicional.

En medio de una situación que aún no está del todo clara, Insanul Fahmi apareció de repente al público y proporcionó una aclaración bastante sorprendente. Negó rotundamente que las imágenes virales de CCTV correspondieran al incidente real.

«Hubo muchas ediciones, en realidad había fotos de personas besándose, no sabía que en realidad, en mi caso había muchas de ellas flotando siendo exploradas», dijo Insanul Fahmi en Pakuwon Mall Bekasi, el viernes 26 de diciembre de 2025.

Subrayó que la mayor parte de lo que se difunde en el ciberespacio no son pruebas originales del caso en curso.

«Así que antes de que existiera este caso, después de eso hubo otros videos de CCTV, en mi opinión, creo que también necesito una aclaración, que no se difundió nada, se editó mucho y también vi que los investigadores tenían muchas ediciones de IA como esa», continuó.

Además, Insanul Fahmi dijo que hay una figura con las iniciales T que se sospecha que es el actor principal en la distribución de la grabación. Se dice que el perpetrador es alguien que ha sido bastante cercano a Inara.

«Es una sospecha, sí, la sospecha es que es una de las personas más cercanas, una persona mayor, una persona mayor que siempre ha estado con Ina. Tampoco lo sospecho, no sé qué deseos hay, qué intenciones hay, verdad», añadió.